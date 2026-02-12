Ανοδική-τάση-στη-wall-street-μετά-τη-δημοσίευση-ισχυρών-στοιχείων-για-την-απασχόληση

Οι αμερικανικές μετοχές καταγράφουν ανοδική τάση την Πέμπτη (12/2), μία ημέρα μετά τη δημοσίευση μιας ισχυρής έκθεσης για την απασχόληση που προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν και νέα εταιρικά αποτελέσματα από μεγάλες επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται αυτή την ώρα 0,57% στις 50,407.68 μονάδες, ενώ και ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,36% στις 6,965.08 μονάδες. Την ίδια στιγμή, αντίστοιχη άνοδο σημειώνει και ο Nasdaq Composite κατά 0,31% στις 23,141.14 μονάδες.

Στο πεδίο των μετοχών, η μετοχή της Cisco Systems υποχωρεί κατά 7%, αφού η κατασκευάστρια εταιρεία εξοπλισμού δικτύωσης, όπως διακόπτες (switches) και δρομολογητές (routers), εξέδωσε απογοητευτικές προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο. Αντίθετα, η McDonald’s γύρισε σε θετικό έδαφος μετά την ανακοίνωση κερδών υψηλότερων των εκτιμήσεων, καταγράφοντας άνοδο 1%.

Επισημαίνεται ότι οι κινήσεις αυτές ακολούθησαν μια υποτονική συνεδρίαση στη Wall Street, με τον Dow των 30 μετοχών να υποχωρεί κατά περισσότερες από 66 μονάδες ή 0,1%, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση περίπου 0,2%. Ο S&P 500 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση οριακά χαμηλότερα.

Οι μετοχές έκλεισαν τελικά με απώλειες, παρότι νωρίτερα είχαν ενισχυθεί μετά τη δημοσίευση των ισχυρών στοιχείων για την αγορά εργασίας. Η έκθεση για τις μη αγροτικές θέσεις εργασίας (nonfarm payrolls) του Ιανουαρίου έδειξε αύξηση 130.000 θέσεων τον περασμένο μήνα, πολύ υψηλότερη από τις προβλέψεις των οικονομολόγων και αισθητά μεγαλύτερη από την αναθεωρημένη προς τα κάτω αύξηση του Δεκεμβρίου. Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,3% από 4,4%.

Η έκθεση αποτέλεσε ανακούφιση για τους επενδυτές που ανησυχούσαν ότι θα καταδείκνυε επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, έπειτα από μια σειρά πρόσφατων στοιχείων που υποδήλωναν επιβράδυνση της ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον που δεν καθοριζόταν ούτε από προσλήψεις, ούτε από απολύσεις.

Ωστόσο, τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση περιπλέκουν τις προοπτικές για τα επιτόκια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) και ενδέχεται να σημαίνουν λιγότερες μειώσεις επιτοκίων από όσες προσδοκούσαν οι επενδυτές, εφόσον ο πληθωρισμός παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Αυτό αναδεικνύει τη σημασία του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) της Παρασκευής, ο οποίος θα μπορούσε να δείξει στην κεντρική τράπεζα τι απαιτείται ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία στο διπλό της στόχο.

«Θα δώσει μεγάλη βαρύτητα στην έκθεση του CPI την Παρασκευή, γιατί αν τα στοιχεία δείξουν ήπια εικόνα, τουλάχιστον η αγορά θα μπορέσει να κατανοήσει ότι το σκέλος του πληθωρισμού στην εξίσωση της Fed αποκλιμακώνεται», δήλωσε ο Τομ Λι, επικεφαλής έρευνας της Fundstrat Global Advisors, στην εκπομπή του CNBC «Closing Bell» την Τετάρτη.

«Και φυσικά, αν τώρα η αγορά εργασίας δείχνει ικανοποιητική ανθεκτικότητα, αυτό μας ανακουφίζει από μακροοικονομική σκοπιά, γιατί τουλάχιστον δεν διαφαίνεται οικονομική ύφεση», πρόσθεσε ο Λι.