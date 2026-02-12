Από-το-«σκοιλ-ελικικου»-στα-αυστηρά-κριτήρια-για-τα-προγράμματα-κατάρτισης

Έντονο δημόσιο διάλογο προκαλεί η υπόθεση της διαδρομής χρήματος που φέρεται να ξεκινά από τα ταμεία της ΓΣΕΕ και ειδικότερα του ΙΝΕ και να καταλήγει σε ιδιωτικούς λογαριασμούς, υπόθεση που βρίσκεται ήδη στα χέρια της Οικονομικής Εισαγγελίας η οποία εξετάζει το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα.

«Πρωταγωνιστής» της υπόθεσης είναι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος και άλλα 5 πρόσωπα και εταιρείες που ελέγχονται για την υλοποίηση προγραμμάτων που αγγίζουν τα 72 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2020-2025, τα οποία αναφέρεται πως αφορούσαν εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για επτά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης ανέργων και μετεκπαίδευσης εργαζομένων.

Τα εν λόγω επτά προγράμματα, όπως επεσήμανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απορρίφθηκαν από το ελεγκτικό συνέδριο το Μάρτιο του 2024 λόγω πολυπλοκότητας και δυσκολίας στη διαδικασία ελέγχου.

Η εκκίνηση των προγραμμάτων κατάρτισης με αυστηρότερες διαδικασίες έγινε επί υπουργίας Κ. Χατζηδάκη με στόχο η χώρα να αυξήσει το ποσοστό δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού καθώς βρισκόταν στα κατώτερα επίπεδα της ΕΕ.

Τότε σχεδιάστηκε πακέτο έργων επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 300 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη συγχρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014–2020.Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ έλαβε πάνω από 29 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» για στοχευμένες δράσεις κατάρτισης ανέργων.

Η έρευνα που αφορά τα εν λόγω προγράμματα ξεκίνησε από μια ανώνυμη καταγγελία στην Αρχή με αφορμή την αγορά οικοπέδου δύο στρεμμάτων στον Άγιο Στέφανο από τον κ. Παναγόπουλο, το οποίο πουλήθηκε έναντι 140.000 ευρώ ενώ η αντικειμενική του αξία ήταν 204.000.

O πρόεδρος της ΓΣΕΕ επανήλθε σήμερα με ανακοίνωσή του στην οποία επισημαίνει ότι περιμένει να του κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα «προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησής μου; Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου; Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες «τρικλοποδιές» από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;»

Ο βουλευτής Λάρισας με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης, εκτίμησε ότι είναι ένα σκάνδαλο που αγγίζει και την κυβέρνηση.

«Είναι ένα τεράστιο πολιτικό θέμα. Διάβαζα και έβλεπα ότι το 97% των προγραμμάτων κατάρτισης τα λυμαίνονται 4 όμιλοι, που ο ένας έχει άμεση/έμμεση σχέση με την κυβέρνηση. Είναι σκάνδαλο που αγγίζει και την κυβέρνηση. Είναι κανόνας στο δημόσιο οι απευθείας αναθέσεις, το σπάσιμο των διαγωνισμών ώστε να περνούν χωρίς την απαραίτητη δημοσιότητα».

Ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που προγράμματα κατάρτισης μπαίνουν στο στόχαστρο για «πάρτι» εκατομμυρίων που στηνόταν για τη διανομή τους.

Ποιος δε θυμάται το περίφημο «σκοιλ ελικικου» επί υπουργίας Βρούτση που αφορούσε προγράμματα τηλεκατάρτισης επιστημόνων με σκοπό την επιδότησή τους λόγω αναστολής των δραστηριοτήτων τους την εποχή της πανδημίας;

Το πάρτι με τα προγράμματα κατάρτισης σαφώς περιορίστηκε – δεν είναι γνωστό μέχρι ποιου σημείου – με τον νόμο Χατζηδάκη που όριζε ότι τα χρήματα στους παρόχους εκπαίδευσης θα δίνονται σταδιακά ανάλογα με την αποτελεσματικότητα τους (αριθμός πιστοποιημένων, πόσοι βρήκαν δουλειά κλπ).