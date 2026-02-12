Βρετανία:-Αναιμική-ανάπτυξη-0,1%-στο-δ’-τρίμηνο

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου αναπτύχθηκε μόλις κατά 0,1% το δ’ τρίμηνο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας την Πέμπτη.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι η οικονομία θα είχε αναπτυχθεί κατά 0,2% την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, μετά το 0,1% του τρίτου τριμήνου.

Σε μηνιαία βάση, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,1% τον Δεκέμβριο, από 0,2%, η οποία αναθεωρήθηκε προς τα κάτω από 0,3% τον προηγούμενο μήνα.

Η στερλίνα παρέμεινε αμετάβλητη έναντι του δολαρίου μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, στα 1,3624 δολάρια.

Τα στοιχεία για την ανάπτυξη έρχονται μετά την οριακή ψήφο της Τράπεζας της Αγγλίας στη συνεδρίαση των αρχών Φεβρουαρίου για να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα , στο 3,75%, δεδομένων των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.

