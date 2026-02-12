Βρετανία:-Η-κυβέρνηση-παρεμβαίνει-στη-συμφωνία-daily-mail-telegraph-για-λόγους-δημοσίου-συμφέροντος

Η υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας Λίζα Νάντι δήλωσε την Πέμπτη ότι αποφάσισε να εκδώσει ειδοποίηση παρέμβασης δημοσίου συμφέροντος στην προτεινόμενη εξαγορά του Telegraph Media Group από την DMGT, ιδιοκτήτρια της Daily Mail.

Η Νάντι ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι εξέδωσε ειδοποίηση παρέμβασης δημοσίου συμφέροντος λόγω ανησυχιών ότι η εξαγορά απαιτούσε περαιτέρω έρευνα.

Η προτεινόμενη αγορά ύψους 500 εκατομμυρίων λιρών (682 εκατομμύρια δολάρια) θα φέρει τις εφημερίδες Daily Telegraph και Sunday Telegraph υπό την ίδια ομπρέλα με τις Daily Mail, Mail on Sunday, Metro και The iPaper.

Η DMGT είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η Telegraph θα παρέμενε συντακτικά ανεξάρτητη.

Η απόφαση της Νάντι στέλνει τη συμφωνία στην ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης της Βρετανίας, Ofcom, και στην Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών, για να εξετάσουν ζητήματα πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και ανταγωνισμού. Και οι δύο πρέπει να υποβάλουν έκθεση στην Nandy έως τις 10 Ιουνίου.

- Reuters