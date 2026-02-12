Δένδιας από σύνοδο του ΝΑΤΟ: «Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γκιουλέρ – Δεν είναι καν στις Βρυξέλλες»

«Η Ελλάδα προσέρχεται με αυτοπεποίθηση στη σύνοδο των υπουργών Άμυνας, χάρη στην Ατζέντα 2030» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας – Τι θα συζητηθεί στη Σύνοδο