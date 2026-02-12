Δήμας:-Ο-Μετροπόντικας-«Αθηνά»-της-Γραμμής-4-του-Μετρό-ολοκλήρωσε-τη-διαδρομή-του

Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη και κατασκευή της σήραγγας της Γραμμής 4 του Μετρό στο σκέλος από την Κατεχάκη μέχρι τον Ευαγγελισμό, από τον Μετροπόντικα «Αθηνά».

Τη θραύση του τοιχίου στα τελευταία μέτρα της διαδρομής παρακολούθησαν, σήμερα, στο «Φρέαρ ΤΒΜ Ευαγγελισμός», ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, μαζί με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Με την άφιξή του στο φρέαρ «Ευαγγελισμός», ο Μετροπόντικας «Αθηνά», με αφετηρία την Κατεχάκη, ολοκλήρωσε τη διάνοιξη και παράλληλα, την κατασκευή σήραγγας μήκους 5,1 χιλιομέτρων, έχοντας διανύσει τις περιοχές: Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή.

Ο δεύτερος δίδυμος Μετροπόντικας, η «Νίκη», εκτελεί τη διάνοιξη της σήραγγας σε αντίθετη κατεύθυνση, συνολικού μήκους 7,1 χιλιομέτρων. Εκκίνησε από το Άλσος Βεΐκου και βρίσκεται σήμερα λίγο μετά τον σταθμό «Πλατεία Κυψέλης», έχοντας ήδη κατασκευάσει 2.960 μέτρα σήραγγας, που αντιστοιχούν στο 42% της συνολικής διαδρομής της, με τελικό προορισμό το φρέαρ «Ευαγγελισμός».

Αθροιστικά έχει ολοκληρωθεί το 65% της διάνοιξης της σήραγγας, η οποία συνεχίζεται και θα ακολουθήσει η κατασκευή των σταθμών.

Μετά την ολοκλήρωση της θραύσης του τοιχίου του φρέατος από τον Μετροπόντικα «Αθηνά» ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που πραγματοποιείται στην πρωτεύουσα και η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για την πρόοδο κατασκευής του.

Ο Μετροπόντικας “Αθηνά” ολοκλήρωσε μια απαιτητική διαδρομή 5,1 χιλιομέτρων, με αφετηρία την Κατεχάκη, διασχίζοντας πυκνοκατοικημένες περιοχές: Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια και Καισαριανή.

Ο Μετροπόντικας έφτασε στον προορισμό του, αφήνοντας πίσω μια πλήρως κατασκευασμένη σήραγγα με σχεδόν 3.400 δακτυλίους σκυροδέματος.

Ταυτόχρονα, δηλαδή, με τη διάνοιξη, γίνεται και η κατασκευή της σήραγγας, κάτι που αποτελεί ένα εντυπωσιακό τεχνολογικό επίτευγμα.

Οι εργασίες προχωρούν και στο άλλο μέτωπο, καθώς ο δεύτερος Μετροπόντικας, η “Νίκη”, βρίσκεται στο 42% της διάνοιξης. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα μπορέσει και αυτή να κάνει το λεγόμενο «breakthrough». Συγχαρητήρια σε όλους τους εργαζομένους, στην Ελληνικό Μετρό και στην ανάδοχο εταιρεία για αυτό το σημαντικό επίτευγμα».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος τόνισε: «Πρόκειται για το πιο σημαντικό έργο που εκτελείται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και ένα από τα σημαντικότερα ολόκληρης της χώρας. Η έξοδος του Μετροπόντικα, δείχνει – πέραν των άλλων – και τις καινοτομίες που εφαρμόστηκαν και το γεγονός ότι για πρώτη φορά, δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό πρόβλημα κατά τη διέλευσή του οφείλεται στη μεθοδολογία κατασκευής και τον σχεδιασμό, τα οποία έχουν εντελώς καινοτόμα χαρακτηριστικά.

Είναι ένα έργο που, στο τελικό του αποτέλεσμα, θα αλλάξει την Αθήνα. Ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΕΣΠΑ, με τη συμβολή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ένα έργο που η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε τη χαρά να δει να ξεκινά. Σήμερα, η ίδια Κυβέρνηση έχει τη χαρά να βλέπει τον πρώτο Μετροπόντικα να εκτελεί το έργο του.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν. Είχα την ευκαιρία να μετέχω τόσο στην είσοδο, όσο και στην έξοδο του συγκεκριμένου TBM. Γνωρίζω έναν προς έναν τους ανθρώπους που εργάστηκαν για το έργο αυτό και σε καθέναν από αυτούς, καθώς και στις εταιρείες που βρίσκονται πίσω από την υλοποίησή του, οφείλουμε ευγνωμοσύνη και θερμά συγχαρητήρια».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος σημείωσε: «Ένα σημαντικό έργο για την Αττική, αλλά και για τη χώρα μας. Παρατηρούμε την πρόοδο, την ολοκλήρωση του πρώτου TBM σε ένα βασικό τμήμα 5,1 χλμ. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι και ο δεύτερος Μετροπόντικας θα ολοκληρώσει πολύ σύντομα τη δική του διαδρομή, ώστε να έχουμε το σύνολο της σήραγγας ολοκληρωμένο, που αποτελεί και τη βασική προϋπόθεση των υπολοίπων εργασιών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Προχωρούμε δυναμικά για να ολοκληρώσουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, που θα αλλάξει την εικόνα της πρωτεύουσας της χώρας μας».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Χρήστος Καραδήμας υπογράμμισε: «Είμαι και εγώ πολύ ευτυχής για το σημερινό ορόσημο. Είναι σημαντικό για το έργο της Γραμμής 4, που αποτελεί τον νέο κλάδο του μετρό και πολύ σημαντικό έργο για τη ζωή της πόλης και των κατοίκων της. Ως η υπηρεσία που επιβλέπουμε την κατασκευή του έργου θα συνεχίσουμε με εντατικές προσπάθειες τη συνέχιση του έργου. Σας ευχαριστώ πολύ».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Χρήστος Φαφούτης είπε: «Το σημερινό breakthrough αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο και μία ενθαρρυντική εξέλιξη για τη συνεχιζόμενη πορεία του έργου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ανθρώπινο Κεφάλαιο και τους συνεργαζόμενους φορείς για τον άρτιο συντονισμό και την προσήλωσή τους. Η συνεργασία και η τεχνογνωσία που προσφέρονται θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας AVAX, εκπροσωπώντας την κοινοπραξία του έργου AVAX-GHELLA-ALSTOM Κωνσταντίνος Μιτζάλης ανέφερε: «Είναι μια πολύ σημαντική μέρα η σημερινή, γιατί πετύχαμε ένα ορόσημο και ολοκληρώσαμε τη γραμμή Κατεχάκη – Ευαγγελισμός χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως προανέφερε και ο Υπουργός. Είμαστε περήφανοι για αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου όλους τους εργαζομένους, τις εταιρείες της Κοινοπραξίας και τη συνεργασία που έχουμε με την Ελληνικό Μετρό. Πριν από έναν χρόνο είχαμε ερωτηθεί πότε θα τελειώσουμε. Είχαμε πει τέλη του 2025, αρχές του 2026, και το πετύχαμε. Πρώτα ο Θεός, χωρίς να έχουμε εκπλήξεις, γιατί ο Μετροπόντικας δουλεύει όπως ξέρετε σε βάθος 32 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της γης, προς το τέλος του 2026, θα εμφανιστεί εδώ και ο δεύτερος Μετροπόντικας η «Νίκη», οπότε τότε θα έχει ολοκληρωθεί η σήραγγα. Προχωράμε όσο μπορούμε καλύτερα και ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες για την προσπάθειά τους. Πιστεύω ότι το έργο της Γραμμής 4 έχει μπει δυνατά μέσα στην τροχιά της ολοκλήρωσης».

Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.