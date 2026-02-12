Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: Όλα όσα έγιναν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας – Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειακοί σύμβουλοι αλλά και πρόεδροι επιμελητηρίων και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας έδωσαν το «παρών» στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Τη βραδιά άνοιξε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη νέα εποχή που ξεκινά για το Επιμελητήριο μετά τη συμπλήρωση και τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς του. «Είμαι πολύ υπερήφανος γιατί θεωρούμαστε από όλους -και όχι άδικα- ο σημαντικότερος σύμμαχος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών», ανέφερε μεταξύ άλλων υπογραμμίζοντας ότι για το Επιμελητήριο είναι «στόχος να πρωταγωνιστεί πάντα και παντού».

Πηγή φωτ. ΕΕΑ

Παράλληλα προχώρησε σε μία ανασκόπηση των δράσεων του Ε.Ε.Α. τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας και το κοινωνικό πρόσωπο του φορέα. «Δεν είμαστε μόνο επιχειρηματίες. Έχουμε κοινωνική συνείδηση και αυτό φαίνεται από το έργο μας», σημείωσε ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Τον ηγετικό ρόλο του Επιμελητηρίου και την παρεμβατική του δυνατότητα προς όφελος των μελών του και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, εξήραν και οι πολιτικοί που τοποθετήθηκαν δημόσια κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης: Εκπροσωπώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: Μιλένα Αποστολάκη, Παύλος Γερουλάνος, Νάντια Γιαννακοπούλου, Δημήτρης Μάντζος, Κατερίνα Σπυριδάκη, Χριστίνα Σταρακά, Παύλος Χρηστίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Γιώργος Γαβρήλος, Νίκος Παππάς και Γιώργος Παπαηλιού, οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου και Βασίλης Κοτίδης, ο βουλευτής της Νίκης Ανδρέας Βορύλλας, οι ανεξάρτητοι βουλευτές Ευάγγελος Αποστολάκης, Νίκος Βρεττός, Αθηνά Λινού και Θεοδώρα Τζάκρη, η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση ενώ αποδέχθηκε την πρόσκληση του Ε.Ε.Α και η Πρέσβης της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην Ελλάδα, Luela Hajdaraga.

Στη λαμπρή βραδιά του Ε.Ε.Α. ισχυρή εκπροσώπηση υπήρξε και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μεταξύ άλλων παρέστησαν η Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου Δήμητρα Τσεβά – Μήλα, ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Αθηναίων η Αντιδήμαρχος Ζαχαρούλα Αγρογιάννη και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Άννα Αντωνίου, Χρυσάνθη Αυλωνίτου, Ελένη Αβραμοπούλου και Μαρία Καζάκου.

Πολυπληθής ήταν και η εκπροσώπηση από την επιμελητηριακή κοινότητα καθώς παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ Γιάννης Βουτσινάς, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κώστας Δαμίγος και οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων Αργολίδας, Φώτης Δαμούλος, Καρδίτσας, Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης, Φθιώτιδας, Χρυσόστομος Καρέλλης, Ηλίας, Κώστας Λεβέντης, Κορινθίας, Παναγιώτης Λουζιώτης, Ζακύνθου, Νίκη Μαλαφούρη, Ιωαννίνων Σπυρίδων Μπέκας, Καβάλας, Γιάννης Παναγιωτίδης, Καφαλληνίας & Ιθάκης, Σταύρος Σπαθής, Λασιθίου, Θωμάς Χαριτάκης, Χανίων, Αντώνης Ροκάκης. Οι πρόεδροι των επιμελητηρίων που έλαβαν το λόγο, ανέδειξαν το πολύ σημαντικό έργο του Ε.Ε.Α. και τη συμβολή του στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του επιμελητηριακού θεσμού.

Μεταξύ των παρισταμένων και η πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Βαρελά καθώς και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά, Μιχάλης Σφακιανάκης.

Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Ε.Α. και συγκεκριμένα οι Α’ Αντιπρόεδρος Νίκος Γρέντζελος, Β’ Αντιπρόεδρος Νίκος Κογιουμτσής, Γ’ Αντιπρόεδρος Ηλίας Μάνδρος, Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Γαβαλάκης, Οικονομικός Επόπτης Παναγιώτης Παντελής, Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Γιάννης Βαφειαδάκης, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, Σπύρος Σταυρούλιας, Υπεύθυνος Διεθνών Δημοσίων Σχέσεων και Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς- ευχήθηκαν να είναι το 2026 μία αποδοτική χρονιά για επαγγελματίες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες, καθώς και μία χρονιά με ευημερία και πρόοδο για την οικονομία και τους πολίτες.

Δεκάδες από τους επίσημους προσκεκλημένους ευχήθηκαν στη διοίκηση του Ε.Ε.Α. για τη νέα χρονιά ενώ στο πλαίσιο της εορταστικής βραδιάς ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου και τα μέλη της Δ.Ε. απένειμαν τιμητικό βραβείο στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Έβρου και Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη, για την προσφορά του στον επιμελητηριακό θεσμό αλλά και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος Βελίκα Καραβάλτσιου.