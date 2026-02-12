Ευλογιά προβάτων: Ακατάσχετη «αιμορραγία» για την ελληνική κτηνοτροφία – Στις 476.839 οι θανατώσεις ζώων

Ανοιχτή «πληγή» παραμένει η ευλογιά των προβάτων για την ελληνική κτηνοτροφία.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που ανακοίνωσαν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων από τον Αύγουστο 2024 έως και 08 Φεβρουαρίου 2026 οι θανατώσεις ζώων ανήλθαν σε 476.839. Την ίδια περίοδο καταγράφηκαν 2.094 επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Η εξέλιξη της ζωονόσου τον Φεβρουάριο

Παράλληλα, για την περίοδο 01–08 Φεβρουαρίου 2026, καταγράφηκαν 10 νέα κρούσματα σε 7 Περιφερειακές Ενότητες:

Αιτωλοακαρνανίας: 1

Εύβοιας: 1

Ηλείας: 4

Καβάλας: 1

Καρδίτσας: 1

Μαγνησίας & Σποράδων: 1

Πιερίας: 1

Όπως τονίζεται από το υπουργείο, η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου και οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.