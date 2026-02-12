ΗΠΑ: Πτώση άνω του 8% στις πωλήσεις κατοικιών τον Ιανουάριο – Για «νέα στεγαστική κρίση» μιλάνε οι μεσίτες

Οι υψηλές τιμές των κατοικιών, η μειωμένη προσφορά και η ασθενέστερη καταναλωτική εμπιστοσύνη στην οικονομία συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά την αγορά κατοικίας των ΗΠΑ.

Οι υψηλές τιμές των κατοικιών, η μειωμένη προσφορά και η ασθενέστερη καταναλωτική εμπιστοσύνη στην οικονομία συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά την αγορά κατοικίας των ΗΠΑ, με τον επικεφαλής οικονομολόγο της Εθνικής Ένωσης Κτηματομεσιτών, Λόρενς Γιουν, να κάνει λόγο για «μια νέα κρίση στέγασης».

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών μειώθηκαν κατά 8,4% τον Ιανουάριο, σε σχέση με τον Δεκέμβριο, σε εποχικά προσαρμοσμένο, ετήσιο ρυθμό 3,91 εκατομμυρίων, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Κτηματομεσιτών. Οι πωλήσεις ήταν 4,4% χαμηλότερες από τον Ιανουάριο του 2025. Αυτός είναι ο βραδύτερος ρυθμός από τον Δεκέμβριο του 2023.

Αυτή η καταμέτρηση βασίζεται σε κλεισίματα, δηλαδή σε συμβόλαια που πιθανότατα υπογράφηκαν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, όταν το μέσο επιτόκιο του 30ετούς στεγαστικού δανείου με σταθερό δάνειο δεν μεταβλήθηκε πολύ πριν μειωθεί ελαφρώς τον Ιανουάριο. Το ποσοστό αυτό είναι τώρα 6,1%, σύμφωνα με την Mortgage News Daily.

Σε περιφερειακό επίπεδο, οι πωλήσεις μειώθηκαν σε όλη τη χώρα σε μηνιαίο επίπεδο, αλλά μειώθηκαν περισσότερο στο Νότο και τη Δύση.

Μια εκτεταμένη χειμερινή καταιγίδα στα τέλη Ιανουαρίου που κάλυψε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ με χιόνι και πάγο μπορεί να καθυστέρησε πολλά κλεισίματα συμβολαίων. Στον σκληρά πληγέντα Νότο, την περιοχή με τις μεγαλύτερες πωλήσεις κατοικιών στη χώρα, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 9% σε ετήσιο ρυθμό 1,81 εκατομμυρίων. Τα κλεισίματα μειώθηκαν επίσης απότομα στην υπόλοιπη χώρα.

«Οι κάτω από το κανονικό θερμοκρασίες και οι πάνω από το κανονικό βροχοπτώσεις αυτόν τον Ιανουάριο καθιστούν πιο δύσκολο από το συνηθισμένο να αξιολογηθεί ο υποκείμενος παράγοντας της μείωσης και να προσδιοριστεί εάν τα στοιχεία αυτού του μήνα αποτελούν απόκλιση», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Λόρενς Γιουν.

Το απόθεμα μειώθηκε από τον Δεκέμβριο, αλλά εξακολουθούσε να αυξάνεται κατά 3,4% σε ετήσια βάση. Υπήρχαν 1,22 εκατομμύρια κατοικίες προς πώληση στα τέλη Ιανουαρίου, η οποία με τον τρέχοντα ρυθμό πωλήσεων αντιστοιχεί σε προσφορά 3,7 μηνών. Μια προσφορά έξι μηνών θεωρείται ισορροπημένη αγορά μεταξύ αγοραστή και πωλητή.

Η μέση τιμή για ένα σπίτι που πωλήθηκε τον Ιανουάριο ήταν 396.800 δολάρια, αυξημένη κατά 0,9% σε ετήσια βάση και η υψηλότερη τιμή Ιανουαρίου που έχει καταγραφεί ποτέ.

«Ως αποτέλεσμα, οι ιδιοκτήτες σπιτιών βρίσκονται σε μια οικονομικά άνετη θέση. Από τον Ιανουάριο του 2020, ένας τυπικός ιδιοκτήτης σπιτιού θα είχε συσσωρεύσει 130.500 δολάρια σε πλούτο ακινήτων», πρόσθεσε ο Γιουν.