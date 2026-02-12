Η-ιρανική-τηλεόραση-προβάλλει-πλάνα-γυναικών-χωρίς-μαντίλα

H προβολή, για πρώτη φορά από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, συνεντεύξεων γυναικών που δεν φορούν μαντίλα, κατά τη διάρκεια των εορτασμών χθες της επετείου της Ισλαμικής Επανάστασης προκάλεσε αντιδράσεις σε αντιπολιτευόμενους, που μιλούν για υποκρισία, μετά την καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων.

Η μαντίλα κατέστη υποχρεωτική για τις γυναίκες στο Ιράν λίγο μετά τη ανακήρυξη της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979. Εντούτοις, εδώ και λίγους μήνες, ολοένα και περισσότερες γυναίκες παραβαίνουν τον κανόνα και κυκλοφορούν στους δρόμους με το κεφάλι τους ακάλυπτο, ιδίως στην Τεχεράνη.

Και χθες, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της 47ης επετείου της Ισλαμικής Επανάστασης στους δρόμους, πολλές γυναίκες που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις εμφανίστηκαν στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο χωρίς μαντίλα.

«Δεδομένων των γεγονότων στη χώρα μας, θα ήθελα να πω πως η αντίσταση παραμένει ζωντανή», είπε μεταξύ άλλων στην ιρανική τηλεόραση μία γυναίκα, με τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο, επισημαίνοντας πως συμμετείχε στη διαδήλωση για πρώτη φορά.

Είναι ένας τρόπος να «αμβλυνθεί η πίεση», ενώπιον της διεθνούς κοινότητας, μετά την αιματηρή καταστολή του κινήματος διαμαρτυρίας κατά των κυβερνώντων τον περασμένο μήνα, σημειώνει ο Τζέισον Μπρόντσκι, της αμερικανικής ΜΚΟ United Against a Nuclear Iran.

«Πιστεύουν πως μπορούν να αγοράσουν την ηρεμία προβάλλοντας αυτές τις εικόνες», υπογράμμισε.

«Αυτό το καθεστώς ζει μονάχα για το φαίνεσθαι, το θέαμα, την πρόσοψη, προκειμένου να συγκαλύψει το αποκρουστικό πρόσωπό του», δήλωσε η Γκολίνεχ Ατάι, μια Γερμανίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας ιρανικής καταγωγής.

Ένα άλλο βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο επικρίσεων. Εκεί εμφανίζεται η Βρετανίδα ινφλουένσερ Μπούσρα Σαΐχ να τραβάει χθες ένα βίντεο με πρωταγωνίστρια την ίδια, εν μέσω του συγκεντρωμένου πλήθους, χωρίς μαντίλα.

«Αυτό που είναι σπουδαίο είναι ότι περπάτησα κατά μήκος της συγκέντρωσης, χωρίς μαντίλα, στο Ιράν», λέει η ίδια στο βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτές είναι οι αληθινές πληροφορίες που μεταδίδονται σε εσάς σε απευθείας μετάδοση από τη χώρα».

Η Μασίχ Αλινετζάντ, μία Ιρανή αντιπολιτευόμενη που ζει στις ΗΠΑ, της απάντησε στο Χ: «Πρέπει να είσαι ανόητος για να κοιτάς μια στημένη συγκέντρωση, σε ένα βίαιο καθεστώς και να διακρίνεις εκεί τη νομιμότητα».