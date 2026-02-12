Η τουρκική προεδρία παρέλειψε την αναφορά Μητσοτάκη στον Κεμάλ – Θέμα στη γείτονα

Δεν πέρασε απαρατήρητη στην Τουρκία η παράλειψη της τουρκικής προεδρίας να καταγράψει τη δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Κεμάλ Ατατούρκ στη συνέντευξή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, ο πολιτικός αναλυτής Μουράτ Γετκίν παρατηρεί ότι «ο Μητσοτάκης ανέφερε ως παράδειγμα την παρακαταθήκη των (Κεμάλ Ατατούρκ)-Βενιζέλου για την ενίσχυση του διαλόγου. Ήταν μια έλλειψη η μη αναφορά αυτού του παραδείγματος στον ιστότοπο της τουρκικής προεδρίας, έστω και ως παραπομπή στον Μητσοτάκη».

Σημειώνεται ότι ο Ρετζέπτ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ επίσημα τιμάει την κληρονομιά του Κεμάλ, έχει ανατρέψει αποφάσεις του όπως με την ευρεία χρήση της μαντίλας όπως η μετατροπή του ναού της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Η επίμαχη δήλωση του πρωθυπουργού στη συνέντευξη Τύπου:

«Κλείνω, κ. Πρόεδρε, αγαπητέ Tayyip, με τη σκέψη ότι η μοίρα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκλιση, τον διάλογο και την πίστη στο Διεθνές Δίκαιο. Ώστε με αίσθημα ευθύνης να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, προόδου και ευημερίας για τις χώρες μας, να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Kemal Atatürk».

