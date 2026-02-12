Ισραηλινοί-έποικοι-κατέστρεψαν-15-παλαιστινιακά-σπίτια-κοντά-στην-Ιεριχώ

Ισραηλινοί έποικοι κατέστρεψαν δεκαπέντε παλαιστινιακά σπίτια και ένα μαντρί για εκτρεφόμενα ζώα σε χωριό κοντά στην Ιεριχώ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο Γαλλικό Πρακτορείο την Τετάρτη, σε ένα ακόμη περιστατικό κλιμάκωσης της βίας στην περιοχή.

Ισραηλινοί έποικοι φέρονται να προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στην κοινότητα Αλ Ντουγιούκ αλ Τάχτα, όπου, σύμφωνα με κατοίκους, δεκαπέντε σπίτια –ανάμεσά τους πέτρινες κατοικίες, καλύβες από τσίγκο και στάνες– κατεδαφίστηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές την Τρίτη. Η κοινότητα βρίσκεται στην αποκαλούμενη περιοχή C της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, η οποία τελεί υπό ισραηλινή διαχείριση βάσει των συμφωνιών του Όσλο της δεκαετίας του 1990.

Μαρτυρίες για επιθέσεις και λεηλασίες

Ο Μούσταφα Κάμπνα, κάτοικος της περιοχής, δήλωσε στο AFP ότι «κατέφτασαν κάπου πενήντα έποικοι, έβγαλαν τον κόσμο έξω και κατέστρεψαν σπίτια», προσθέτοντας ότι «κατόπιν τα άρπαξαν όλα, ακόμα και τις κότες». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι περισσότεροι από τους δράστες ήταν οπλισμένοι και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, ενώ αρχικά συνοδεύονταν από όχημα του ισραηλινού στρατού, πριν φτάσει στο σημείο μηχάνημα έργου.

Άλλος κάτοικος, ο 23χρονος Μπασάμ Κάμπνα, ανέφερε ότι έποικοι χτύπησαν γυναίκες και παιδιά και εξανάγκασαν οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. «Μου είπαν: “τέλειωσε, δεν έχεις πια σπίτι εδώ”», είπε χαρακτηριστικά. Ανταποκριτής του AFP βρέθηκε στην περιοχή την Τετάρτη και είδε κατοίκους να ανασύρουν προσωπικά τους αντικείμενα από τα συντρίμμια.

Ο Αμπού Άουντι αλ Ρατζάμπι, ιδιοκτήτης ενός από τα σπίτια που καταστράφηκαν, υποστήριξε ότι δεν είχε εκδοθεί καμία εντολή κατεδάφισης από τις ισραηλινές αρχές. Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο για τις καταγγελίες.

Κλιμάκωση της έντασης στη Δυτική Όχθη

Η Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, καταγράφει αυξημένα περιστατικά βίας, ιδιαίτερα μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε την αφετηρία του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Παρά την ανακωχή που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου 2025 στον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο, τα επεισόδια στη Δυτική Όχθη συνεχίζονται.

Η επέκταση των ισραηλινών οικισμών και η συνεχιζόμενη βία θεωρούνται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών βασικά εμπόδια για την επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης. Την Κυριακή, το συμβούλιο ασφαλείας της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ενέκρινε σειρά μέτρων που επιτρέπουν στο Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του σε τομείς που διαχειρίζεται η Παλαιστινιακή Αρχή βάσει των συμφωνιών του Όσλο. Οι αποφάσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο εξωτερικό, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για ενδεχόμενη προσάρτηση επιπλέον παλαιστινιακών εδαφών.

Στη Δυτική Όχθη ζουν περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί έποικοι, εγκατεστημένοι σε αυστηρά φυλασσόμενους οικισμούς, οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.