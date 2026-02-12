Ισχυρά κέρδη πέτυχαν οι τράπεζες το 2025 – Οδεύουν σε μερίσματα τα ρεκόρ

Του Νίκου Κωτσικόπουλου

Ισχυρά κέρδη πέτυχαν το 2025 οι ελληνικές τράπεζες που εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα καθαρά κέρδη του 2024. Συγκλίνουσες πληροφορίες θέλουν τα καθαρά κέρδη του 2025 για τις σημαντικές ελληνικές τράπεζες να υπερβαίνουν τα 4,5 δισ. ευρώ, ενώ οι ξένοι αναλυτές είναι πιο αισιόδοξοι και θέτουν τον πήχη ψηλότερα. Στο μεταξύ αναμένονται διανομές ρεκόρ στους μετόχους άνω των 2,3 δισ. ευρώ.

Το 2024 οι σημαντικές ελληνικές τράπεζες τελείωσαν τη χρονιά με καθαρά κέρδη 4,38 δισ. ευρώ και διένειμαν στους μετόχους σε μετρητά και με αγορές ιδίων μετοχών 1,9 δισ. ευρώ.

Το 2025, παρά τις δυσκολίες που είχαν στο πρώτο εξάμηνο με τη μείωση των επιτοκίων και των καθαρών εσόδων από τόκους, έγιναν πιο αποτελεσματικές και μείωσαν πολύ τα κόστη τους. Εκμεταλλεύτηκαν επίσης τη στήριξη από τις αναβαθμίσεις των οίκων αξιολόγησης και τη μείωση του ρίσκου, για να επιτύχουν μείωση του χρηματοδοτικού τους κόστους. Παράλληλα ενίσχυσαν τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες.

Από το τρίτο τρίμηνο άρχισαν να ισορροπούν και τα έσοδα από τόκους, με το τέταρτο τρίμηνο για το οποίο αναμένονται ανακοινώσεις να εκτιμάται ότι είναι το ισχυρότερο της χρονιάς σε αντίθεση με την τελική γραμμή το 2024. Διότι το 2024 παρά το εξαιρετικό τέταρτο τρίμηνο και καθώς οι στόχοι είχαν βγει από το εννεάμηνο, οι τράπεζες πήραν αυξημένες προβλέψεις και κατέβασαν ταχύτητα στα αποτελέσματα.

Το 2025 το τέταρτο τρίμηνο ήταν και πάλι εξαιρετικό και τα κόκκινα δάνεια έχουν μειωθεί σημαντικά. Επιπλέον οι τράπεζες έχουν στόχο να διανείμουν μεγάλα μερίσματα κι έχουν ήδη δόση μία γεύση με τα ενδιάμεσα μερίσματα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2024 και μέχρι το εννεάμηνο τα κέρδη των τραπεζών ήταν ανώτερα από τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου 2025, αλλά αυτό δεν αποτυπώθηκε στο τέταρτο τρίμηνο και έτσι τα κέρδη του 2024 ήταν 200-250 εκατ. ευρώ κατώτερα του ρυθμού με τον οποίο έτρεχαν για εννέα μήνες.

Τι κέρδη και μερίσματα περιμένει η αγορά

Αναλυτές και επενδυτές περιµένουν από τις τράπεζες στο σύνολο της χρονιάς φέτος:

– Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 870-900 εκατ. ευρώ.

– Τράπεζα Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 1,1 δισ. ευρώ.

– Εθνική Τράπεζα: Καθαρά κέρδη 1,1 – 1,2 δισ. ευρώ.

– Eurobank: Καθαρά κέρδη 1,3 – 1,4 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά τις διανομές στους μετόχους, διένειμαν ήδη ενδιάμεσα μερίσματα. Η Εθνική Τράπεζα διένειμε 200 εκατ. ευρώ, η Eurobank 170 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 111 εκατ. ευρώ και η Τράπεζα Πειραιώς, άλλαξε το μείγμα για πρώτη φορά με επαναγορά ιδίων μετοχών 100 εκατ. ευρώ. Συνολικά ο 4 σημαντικές τράπεζες διένειμαν 581 εκατ. ευρώ σε προμερίσματα.

Η Εθνική Τράπεζα θα διανείμει συνολικά ποσοστό άνω του 60% των κερδών, με την αγορά να μην αποκλείει θετική έκπληξη, ωστόσο η τυπική έγκριση του μερίσματος από τον επόπτη SSM για τελευταία χρονιά και η πιθανότητα εξαγορών, ενδέχεται να έχει βάλει όριο στο 70% των κερδών.

Η Eurobank εκτιμάται ότι θα διανείμει συνολικά ποσοστό άνω του 50% των κερδών της και μέχρι 60% των κερδών συνολικά.

Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank εκτιμάται ότι θα διανείμουν το 50% των κερδών του 2025.