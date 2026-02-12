Μελόνι:-Η-Ιταλία-θα-υιοθετήσει-πακέτο-μείωσης-των-ενεργειακών-λογαριασμών-την-επόμενη-εβδομάδα

Η ιταλική κυβέρνηση σχεδιάζει να υιοθετήσει μια δέσμη μέτρων την επόμενη εβδομάδα για να βοηθήσει τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις υψηλές τιμές ενέργειας, δήλωσε την Πέμπτη η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα μέτρα θα έχουν αξία έως και 3 δισεκατομμύρια ευρώ (3,56 δισεκατομμύρια δολάρια), αν και η κυβέρνηση εξακολουθεί να συζητά επιλογές για την κάλυψη των χρηματοδοτικών της αναγκών χωρίς να αυξηθεί ο λόγος ελλείμματος προς ΑΕΠ της Ιταλίας.

«Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουμε λεπτομερή μέτρα για τους λογαριασμούς ενέργειας», δήλωσε ο Μελόνι στους δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στο Βέλγιο.

Οι οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και οι μικρές επιχειρήσεις θα είναι οι κύριοι δικαιούχοι του πακέτου βοήθειας, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Η κυβέρνηση θέλει να περιορίσει τη διαφορά μεταξύ των τιμών χονδρικής του φυσικού αερίου στον κόμβο του Άμστερνταμ και της Ιταλίας, ως τρόπο μείωσης των εγχώριων λογαριασμών ενέργειας, πρόσθεσαν, αποδίδοντας τις ανεπάρκειες της αγοράς, το κόστος μεταφοράς και τις κερδοσκοπικές κινήσεις.

Η χονδρική τιμή του φυσικού αερίου που διαπραγματεύεται στην ιταλική αγορά, η PSV, είναι συνήθως υψηλότερη από την TTF, η οποία διαπραγματεύεται στο Άμστερνταμ, κατά περίπου 2-4 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

«Πρέπει να περιορίσουμε την κερδοσκοπία γύρω από το σύστημα τιμολόγησης ενέργειας», δήλωσε η Μελόνι.

Πιέσεις από τα επιχειρηματικά λόμπι

Υπό την πίεση των επιχειρηματικών λόμπι της Ιταλίας, γνωστών για τις επανειλημμένες εκκλήσεις τους για μειώσεις εταιρικού φόρου και κρατικές επιδοτήσεις, η κυβέρνηση εξέταζε πιο αποφασιστικά μέτρα για την κατανομή των φόρων που επιβάρυναν τους λογαριασμούς ενέργειας σε διάστημα αρκετών ετών στο πλαίσιο ενός προγράμματος τιτλοποίησης.

Η Ρώμη, ωστόσο, τα ανέστειλε λόγω του αρνητικού τους αντίκτυπου στα κρατικά ταμεία της χώρας.

Κόστος ενέργειας στην Ιταλία

Η Ιταλία έχει δεσμευτεί να μειώσει το έλλειμμά της κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ που έχει θέσει η ΕΕ από φέτος, παρά τις ασθενείς προοπτικές ανάπτυξης.

Το κόστος ενέργειας στην Ιταλία είναι σημαντικά υψηλότερο από ό,τι στη Γαλλία και την Ισπανία, ενώ περισσότερο από το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται με φυσικό αέριο.

Η Μελόνι δήλωσε επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να επανεξετάσει διεξοδικά το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) της Ένωσης και να υιοθετήσει περαιτέρω μέτρα για την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας που διατηρεί τις τιμές της ενέργειας υψηλές.

Το ETS είναι η σημαντικότερη πολιτική της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή. Αναγκάζει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και τις βιομηχανίες να αγοράζουν άδειες CO2 όταν ρυπαίνουν και περιορίζει τον αριθμό των αδειών στην αγορά, για να περιορίσει τις εκπομπές με την πάροδο του χρόνου.

- Reuters