Μητσοτάκης:-Ο-Αναστάσης-Παπαληγούρας-συνδύασε-τη-μαχητικότητα-με-το-μέτρο-και-την-αθόρυβη-προσφορά

Σε μια φορτισμένη ανάρτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε το τελευταίο «αντίο» στον πρώην υπουργό Αναστάση Παπαληγούρα, που έφυγε από τη ζωή, επισημαίνοντας ότι στη δημόσια πορεία του, κατάφερε να ενώσει τη δυναμικότητα με τη σύνεση και τη διακριτική προσφορά.

«Με θλίψη αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα. Έναν ευπατρίδη της πολιτικής, που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ήθος, συνέπεια και ευγένεια. Αλλά και έναν αγνό Νεοδημοκράτη που τίμησε την παράταξή μας επί δεκαετίες. Πρώτα ως Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και, στη συνέχεια, ως βουλευτής και υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια» ανέφερε.

Και συνέχισε: «Στα βήματα της μεγάλης μορφής που υπήρξε ο πατέρας του, ο Αναστάσης συνδύασε στη δράση του τη μαχητικότητα με το μέτρο και με την αθόρυβη προσφορά. Κέρδισε, έτσι, τον σεβασμό τόσο των συνεργατών, όσο και των πολιτικών του αντιπάλων. Και, βέβαια, την αγάπη των συμπατριωτών του στην αγαπημένη του Κορινθία».

«Στην οικογένεια και τους οικείους του απευθύνω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια» τόνίζει η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

