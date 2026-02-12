Μικροδέματα: Σε ισχύ ο δασμός από τον Ιούλιο – Αρχίζει από 3 ευρώ, πώς αυξάνεται

Τέλος στα δωρεάν μικροδέματα στην Ευρώπη από τον Ιούλιο μετά και το «πράσινο φως» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην εφαρμογή των νέων κανόνων επιβολής τελωνειακών δασμών στα μικρά δέματα, κυρίως μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Έτσι, από τον Ιούλιο 2026 και μέχρι τον Ιούλιο του 2028 (με δυνατότητα παράτασης εάν κριθεί σκόπιμο) θα επιβάλλεται προσωρινός πάγιος δασμός 3 ευρώ για είδη αξίας κάτω των 150 ευρώ που περιέχονται σε μικρά δέματα και αποστέλλονται απευθείας σε καταναλωτές στην Ε.Ε.

Όπως διευκρινίζεται, ο δασμός θα επιβάλλεται σε κάθε διαφορετική κατηγορία ειδών, η οποία θα προσδιορίζεται σύμφωνα με τις δασμολογικές διακρίσεις των ειδών που περιέχονται σε ένα δέμα.

Για παράδειγμα ένα δέμα μπορεί να περιέχει 1 μεταξωτή μπλούζα και 2 μάλλινες. Δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα υπάγονται σε διαφορετικές δασμολογικές διακρίσεις, το δέμα αυτό περιέχει δύο διακριτά είδη και θα πρέπει να καταβληθεί τελωνειακός δασμός ύψους 6 ευρώ.

Με το συγκεκριμένο μέτρο η Ευρώπη δίνει τη δική της απάντηση στο γεγονός ότι τα μικροδέματα από πλατφόρμες όπως Temu και Shein, κατά κύριο λόγο, εισέρχονται προς το παρόν στην Ε.Ε. αδασμολόγητα. Γεγονός που, όπως έχει τονιστεί, οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό, αλλά και κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, υψηλά επίπεδα απάτης και περιβαλλοντικά προβλήματα.

Γιατί αποφασίστηκε η επιβολή δασμών και τι αλλάζει από το 2028

Το 2028 αναμένεται να αρχίσει η επιβολή δασμών σε όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην Ε.Ε., καθώς σχεδιάζεται να τεθεί σε λειτουργία ο τελωνειακός κόμβος δεδομένων της Ε.Ε. – ο οποίος είναι υπό συζήτηση στο πλαίσιο ευρύτερης θεμελιώδους μεταρρύθμισης του τελωνειακού πλαισίου.

Το νέο σύστημα εκτιμάται ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. όσο και στα εθνικά δημόσια οικονομικά, δεδομένου ότι οι τελωνειακοί δασμοί αποτελούν παραδοσιακό ίδιο πόρο της Ένωσης και τα κράτη – μέλη παρακρατούν μέρος των ποσών αυτών ως έξοδα είσπραξης.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το 2022 και μετά, ο όγκος των μικρών δεμάτων που εισέρχονται στην Ε.Ε. διπλασιάζεται κάθε χρόνο. Το 2024 εισήλθαν στην αγορά της Ε.Ε. 4,6 δις. δέματα τέτοιου είδους με το 91% από αυτά φθάνει από την Κίνα. Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνει ότι το 2025 οι εισαγωγές δεμάτων αξίας κάτω των 150 ευρώ αυξήθηκαν κατά 26% φτάνοντας τα 5,8 δισ. πακέτα.