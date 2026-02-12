Μιτζάλης (AVAX): Πετύχαμε ένα σημαντικό ορόσημο – Στο τέλος του 2026 η ολοκλήρωση όλης της σήραγγας της Γραμμής 4 

Μέσα σε τροχιά ολοκλήρωσης εισέρχεται πλέον το έργο της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AVAX, κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης.

Ευχαριστώντας τους εργαζομένους, τις εταιρίες της κοινοπραξίας, καθώς και την «Ελληνικό Μετρό» για τη συνεργασία, ο κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης τόνισε ότι έως το τέλος του 2026 ο δεύτερος μετροπόντικας, η «Νίκη» αναμένεται να φτάσει στον Ευαγγελισμό από το Άλσος Βεΐκου, ενώ ήδη έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα το 65% της συνολικής διάνοιξης της Γραμμής 4.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AVAX, κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης δήλωσε: «Είναι μια πολύ σημαντική μέρα η σημερινή, γιατί πετύχαμε ένα ορόσημο και ολοκληρώσαμε τη γραμμή Κατεχάκη – Ευαγγελισμός χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως προανέφερε και ο Υπουργός. Είμαστε περήφανοι για αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου όλους τους εργαζομένους, τις εταιρείες της Κοινοπραξίας και τη συνεργασία που έχουμε με την Ελληνικό Μετρό. Πριν από ένα χρόνο είχαμε ερωτηθεί πότε θα τελειώσουμε. Είχαμε πει τέλη του 2025, αρχές του 2026, και το πετύχαμε. Πρώτα ο Θεός, χωρίς να έχουμε εκπλήξεις, γιατί ο μετροπόντικας δουλεύει, όπως ξέρετε, σε βάθος 32 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της γης, προς το τέλος του 2026, θα εμφανιστεί εδώ και ο δεύτερος μετροπόντικας η «Νίκη», οπότε τότε θα έχει ολοκληρωθεί η σήραγγα. Προχωράμε όσο μπορούμε καλύτερα και ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες για την προσπάθειά τους. Πιστεύω ότι το έργο της Γραμμής 4 έχει μπει δυνατά μέσα στην τροχιά της ολοκλήρωσης».

Ολοκλήρωση της διάνοιξης Κατεχάκη–Ευαγγελισμός

Σημειώνεται ότι σήμερα ολοκληρώθηκε η κατασκευή της σήραγγας 5,1 χιλιομέτρων στο τμήμα Κατεχάκη – Ευαγγελισμός της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας με την έλευση του μετροπόντικα «Αθηνά», ενός από τους δύο υπερσύγχρονους μετροπόντικες της ΑΒΑΞ, στο φρέαρ Ευαγγελισμού στη συμβολή των οδών Β. Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδρομής της, η «Αθηνά» και η ομάδα των 300 εργαζομένων της κοινοπραξίας AVAX-GHELLA-ALSTOM τοποθετώντας συνολικά 3.393 δακτυλίους σκυροδέματος και απομακρύνοντας περισσότερα από 400.000 κ.μ. χώματος. Η διαδρομή της σήραγγας διήλθε κάτω από τις περιοχές Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή, μέσα σε έναν από τους πιο πυκνούς αστικούς ιστούς της χώρας.

Το breakthrough – η διάρρηξη του τοιχίου του φρέατος και η έξοδος της κεφαλής του TBM – αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα τεχνικά ορόσημα του έργου και επιτεύχθηκε με αυστηρή προσήλωση στην τεχνική ακρίβεια και τον συντονισμό δεκάδων ειδικοτήτων.

Σε εξέλιξη η διάνοιξη από τον δεύτερο μετροπόντικα

Παράλληλα, ο δεύτερος μετροπόντικας της κοινοπραξίας, η «Νίκη», ακολουθεί αντίθετη πορεία μήκους 7,1 χιλιομέτρων. Ξεκινώντας από το Άλσος Βεΐκου, έχει ήδη κατασκευάσει σήραγγα 2.960 μέτρων, βρίσκεται κάτω από την πλατεία Κυψέλης και καλύπτοντας περίπου το 42% της διαδρομής της, συνεχίζει προς τους σταθμούς Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημίας και Κολωνάκι, με τελικό προορισμό επίσης το φρέαρ Ευαγγελισμού.

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρώτου μέρους της σήραγγας της Γραμμής 4 επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της ΑΒΑΞ να υλοποιεί σύνθετα έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας, με τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και ισχυρή ομάδα.