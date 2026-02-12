Μπακογιάννη-στον-ΣΚΑΪ:-Δεν-έχω-ακούσει-ποτέ-τον-κ.-Σαμαρά-να-θέτει-το-θέμα-του-casus-belli

Την εκτίμησή της ότι η συνάντηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τετάρτη στην Άγκυρα έγινε με καθαρές κουβέντες και σε κλίμα βελτιούμενης εμπιστοσύνης εξέφρασε η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας στον ΣΚΑΪ. «Τα μετρήσατε τα νησιά; Τα έχουμε όλα; Από ό,τι κατάλαβα δεν χάσαμε κανένα νησί, δεν δώσαμε κυριαρχία, δεν χάσαμε το μισό Αιγαίο» ήταν το πρώτο της σχόλιο.

Όπως είπε, σε αυτήν τη χώρα δυστυχώς τα θέματα εξωτερικής πολιτικής συζητώνται με παντελή έλλειψη σοβαρότητας σε μια εποχή που δεν μας «παίρνει» να τα συζητάμε έτσι, διότι έχουν έρθει τα πάνω-κάτω. «Ξεκινήσαμε από το “Μητσοτάκης γιόκ” και φτάσαμε στον “πολύτιμο φίλο Μητσοτάκη”, είναι τεράστια η απόσταση. Όποιος ξέρει τους Τούρκους – και επιτρέψτε μου να πω ότι τους ξέρω αρκετά καλά – το θέμα της εμπιστοσύνης είναι καθοριστικό. Τίποτα δεν κρατάμε για πάντα βέβαια, αυτήν τη στιγμή είμαστε σε έναν καλό δρόμο», ανέφερε.

«Πουθενά στον κόσμο λύση χωρίς διάλογο, – Τίποτα κοσμοϊστορικό μέχρι το 2027»

Κληθείσα να σχολιάσει το αν ήταν ή όχι λάθος η επίσκεψη, η κ. Μπακογιάννη τόνισε πως σε τέτοιες συζητήσεις δεν μπορεί να μπει, καθώς είναι κάτι που «την ξεπερνάει». «Σήμερα μιλάνε οι Ουκρανοί με τους Ρώσους, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο λύση που να μην έχει προκύψει μέσα από διάλογο. Εδώ εμπόλεμοι μιλούν μεταξύ τους», πρόσθεσε.

Ως προς τη νέα κριτική του Αντώνη Σαμαρά, μέρος της οποίας φαίνεται να υιοθετεί και ο Κώστας Καραμανλής, η ίδια απάντησε:

«Αυτά έχουν εσωτερικούς λόγους και εσωτερικές στοχεύσεις. Έχουν στόχο τον Μητσοτάκη, δεν αρέσει ο Μητσοτάκης, είναι θεωρώ άνευ σημασίας. Αυτό που έχει σήμερα σημασία είναι ότι η Ελλάδα προσήλθε για διάλογο με την Τουρκία. Δεν έχω ακούσει ποτέ τον κ. Σαμαρά να θέτει το θέμα του casus belli, για να πω την καλοσύνη που πρέπει να πω σήμερα».

«Με την Τουρκία είτε θα συμφωνήσουμε για το ποια είναι τα όριά μας, είτε θα συμφωνήσουμε ότι θα πάμε σε διεθνή διατησία – αυτές είναι οι δυο λύσεις. Πολιτικά αν με ρωτάτε δεν νομίζω ότι θα γίνει τίποτα κοσμοϊστορικό μέχρι τις δικές μας και τις τουρκικές εκλογές, κατά πάσα πιθανότητα το 2027. Μέχρι τότε αυτό που χρειαζόμαστε είναι ηρεμία και εμπέδωση αυτού του κλίματος εμπιστοσύνης. Έχεις ένα πρωθυπουργό που δεν κάνει την παραμικρή παραχώρηση, λέει για πρώτη φορά πράγματα μέσα στην Τουρκία και επειδή δεν έχεις να του πεις τίποτα, ασχολείσαι με τα atmospherics και λες “χαχανίζανε” κλπ. Αυτά δεν είναι σοβαρά», επισήμανε.

«Οι θέσεις Καρυστιανού ακούγονται από το ακροδεξιό φάσμα, το πρόβλημα είναι το ΠΑΣΟΚ»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την εσωτερική πολιτική σκηνή, με την κ. Μπακογιάννη να αποφεύγει να σχολιάσει κόμματα τα οποία «δεν υπάρχουν».

Όπως είπε, «έχω δει κόμματα που χτυπάγανε 27% και δεν κατεβήκανε στις εκλογές. Για μένα δεν έχει κλειδώσει τίποτα. Το θεωρώ πιθανότερο για τον κ. Τσίπρα, διότι είναι έμπειρος άνθρωπος που όταν θέλει να στήσει ένα κόμμα, ξέρει πώς να το κάνει».

Μάλιστα, ως προς τη Μαρία Καρυστιανού, δήλωσε πως «η εμπειρία της για την εξωτερική πολιτική με ξεπερνά», ενώ για τα κοινωνικά θέματα τόνισε πως «οι θέσεις της λέγονται από τη ΝΙΚΗ, τον κ. Βελόπουλο, πιο πολύ δηλαδή την κατατάσσω στο ακροδεξιό φάσμα».

Ταυτόχρονα, μίλησε και για την κατάσταση που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας:

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, είναι κόμμα εξουσίας. Όταν παραπαίει με το τρόπο που παραπαίει το ΠΑΣΟΚ σήμερα, είναι εις βάρος της λειτουργίας της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ».

«Το σκέφτομαι αν θα είμαι υποψήφια στις επόμενες εκλογές»

Τέλος, απάντησε και για το αν η ίδια θα είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές του 2027. «Εγώ είμαι βουλευτής Χανίων, ο στόχος μου είναι να ολοκληρώσω τη θητεία μου με επιτυχία και όταν θα την εκπληρώσω, θα σας πω», σημείωσε.

«Δεν μπορώ να σας το πω. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, δεν εξαρτάται από μένα. Το σκέφτομαι, αλλά εξαρτάται και από το κόμμα μου. Δεν είμαι μοναχικός καβαλάρης. Εξαρτάται και από τις αποφάσεις της παράταξης και από κει και πέρα θα το δούμε. Την πολιτική μετά βεβαιότητας δεν πρόκειται να την αφήσω, τώρα αν κοινοβουλευτικά έφτασε η ώρα ολοκλήρωσης του κύκλου, θα το δούμε».

