Νάγκελ:-Η-νέα-πραγματικότητα-απαιτεί-περισσότερο-κοινό-χρέος

Ο επικεφαλής της Bundesbank και μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, ζήτησε από την ΕΕ να εκδώσει περισσότερο κοινό χρέος, υποστηρίζοντας πως αυτό θα έκανε πιο ελκυστική την ευρωζώνη προς τους επενδυτές.

Ο επικεφαλής της Bundesbank και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ζήτησε από την ΕΕ να εκδώσει περισσότερο κοινό χρέος, την στιγμή που η γερμανική κυβέρνηση απορρίπτει την ιδέα για ευρωομόλογα.

«Το να κάνουμε την Ευρώπη ελκυστική σημαίνει επίσης να προσελκύσουμε επενδυτές από το εξωτερικό», δήλωσε ο πρόεδρος της γερμανικής κεντρικής τράπεζας, Γιοακίμ Νάγκελ, σε συνέντευξή του στο Politico. «Μια πιο ρευστή ευρωπαϊκή αγορά όσον αφορά τα ασφαλή ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία θα το υποστήριζε αυτό» τόνισε.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες της ευρωζώνης – οι οποίοι για πρώτη φορά συνασπίστηκαν γύρω από την υποστήριξη του κοινού χρέους – έστειλαν στους ηγέτες της ΕΕ μια λίστα από μεταρρυθμίσεις που επιθυμούν να γίνουν πράξη για να διασφαλίσουν ότι η οικονομία της Ευρώπης μπορεί να συμβαδίσει με τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δήλωσε ο Νάγκελ σε συνέντευξή του την Παρασκευή, βλέπουν «τα οφέλη της δημιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού, υψηλής ρευστότητας, ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου αναφοράς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η δράση είναι απαραίτητη».

Ωστόσο, η διαφοροποίηση του Νάγκελ από την παραδοσιακή γερμανική θέση για το κοινό χρέος, έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για το Βερολίνο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η γερμανική κυβέρνηση απέρριψε μια έκκληση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για έκδοση περισσότερων ευρωομολόγων για την ενίσχυση ορισμένων τομέων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ευρωπαϊκή άμυνα, οι ημιαγωγοί και η ρομποτική.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μερτς, τόνισε πως η έκδοση κοινού χρέους μπορεί να αποτελέσει αυστηρά και μόνο μία απάντηση σε έκτακτες καταστάσεις και αυτή την ώρα αποσπά κάπως την προσοχή από το τι διακυβεύεται πραγματικά, δηλαδή «το γεγονός ότι έχουμε ένα πρόβλημα παραγωγικότητας».

Το κοινό χρέος αποτελεί εδώ και καιρό ένα διχαστικό θέμα. Από την εποχή της κρίσης δημόσιου χρέους, οι κυβερνήσεις της νότιας Ευρώπης έχουν πιέσει για ευρωομόλογα για να κατανείμουν το βάρος του εθνικού χρέους πιο ομοιόμορφα σε όλη την περιοχή. Αντίθετα, τα βόρεια κράτη έχουν προειδοποιήσει ότι κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τη δημοσιονομική πειθαρχία – και έχουν αρνηθεί να θέσουν τους φορολογούμενους τους στη «μέγγενη» για χρέη που έχουν συσσωρευτεί αλλού, όπως σημειώνει το Politico.

Η Bundesbank είναι εδώ και καιρό ο de facto ηγέτης των σκεπτικιστών στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη που πιστεύουν ότι τα ευρωομόλογα είναι τα πλέον κατάλληλα για μεμονωμένες κρίσεις που απαιτούν δραστική δράση. Αυτά περιλαμβάνουν ένα σχέδιο ανάκαμψης ύψους 800 δισεκατομμυρίων ευρώ μετά την πανδημία και ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για τη χρηματοδότηση της άμυνάς της έναντι της Ρωσίας.

«Η παράδοση είναι κάτι που αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα του παρελθόντος», δήλωσε ο Νάγκελ όταν ρωτήθηκε για τη μετατόπιση της Bundesbank, τονίζοντας ότι η ασφάλεια της Ευρώπης δεν έχει απειληθεί τόσο όσο σήμερα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. «Τώρα έχουμε μια διαφορετική πραγματικότητα» τόνισε.

Ευρωομόλογα, με όρια

Η υποστήριξη για το κοινό χρέος δεν σημαίνει ότι η Bundesbank εγκαταλείπει τη δέσμευσή της να διασφαλίσει υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές.

Ένα ευρωπαϊκό περιουσιακό στοιχείο θα υποστήριζε μόνο «συγκεκριμένους σκοπούς» και «ο τρόπος με τον οποίο ελέγχεται από τις ευρωπαϊκές αρχές και τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι εξίσου σαφής», δήλωσε ο επικεφαλής της Bundesbank.

Τα ευρωομόλογα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από μείωση του χρέους σε εθνικό επίπεδο. «Το ευρωπαϊκό χρέος δεν είναι ένα δωρεάν γεύμα. Και οι αμφιβολίες σχετικά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τις πιθανότητες βελτίωσης των κοινών πολιτικών», είπε.

Ο Νάγκελ απέφυγε να πει πόσο χρέος της ΕΕ χρειάζεται για να επιτευχθεί πραγματική αλλαγή. «Δεν θα σας δώσω έναν αριθμό», είπε, αλλά πρόσθεσε ότι «αν θέλετε να δημιουργήσετε μία ρευστότητας, πρέπει να δώσετε στις αγορές μια ένδειξη για τον όγκο που θα παρέχετε σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και για έναν συγκεκριμένο σκοπό» τόνισε.