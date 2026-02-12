Νέα-Αριστερά-για-συνάντηση-Μητσοτάκη-Ερντογάν:-Στο-μεταναστευτικό-στόχος-ο-σεβασμός-των-ανθρωπίνων-δικαιωμάτων

«Οι συναντήσεις των ηγετών Ελλάδας και Τουρκίας είναι πάντοτε θετικές», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά και προσθέτει «μόνο έτσι υπηρετείται η σταθερότητα, μειώνεται ο κίνδυνος κλιμάκωσης και διατηρούνται ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας».

Το κόμμα σημειώνει: «Καλοδεχούμενη η θετική ατζέντα και η στρατηγική των “μικρών βημάτων”. Όμως ο πυρήνας είναι το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης: ο Ερντογάν μίλησε για “επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο”, δηλαδή για λογική “πακέτου”, ενώ ο Μητσοτάκης επέμεινε ότι “η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο να αποτελεί τη μόνη διαφορά, η οποία θα μπορούσε να οδηγηθεί ενώπιον ενός διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου με βάση το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το Δίκαιο της Θάλασσας”. Αυτή η διάκριση δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, είναι η ίδια η διαπραγματευτική αρχιτεκτονική και χρειάζεται καθαρή διευκρίνιση για το τι συζητείται διμερώς και τι όχι».

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει το κόμμα στη φράση του κ. Μητσοτάκη για το casus belli που επαναφέρει το κρίσιμο ζήτημα της άρσης της τουρκικής απειλής ως προϋπόθεση πραγματικής αποκλιμάκωσης και ειρηνικού διαλόγου».

Σημειώνει ακόμη ότι «Δυστυχώς, δεν ακούσαμε τίποτα για την προοπτική Συνόδου 5×5 με τη συμμετοχή χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, που θα μπορούσε να στηρίξει μια πιο συνεκτική, περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας. Στο μεταναστευτικό οφείλουμε πάντα στόχος να είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διεθνών υποχρεώσεων κάθε χώρας».

Κλείνοντας επαναλαμβάνει ότι σταθερή θέση της Νέας Αριστεράς αποτελεί μια εξωτερική πολιτική ειρήνης και δικαίου, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και με στόχο βιώσιμη σταθερότητα στην περιοχή.

