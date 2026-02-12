Close Menu
    Thursday, February 12
    Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας δεσμεύεται για «δραματική αύξηση» της πετρελαϊκής παραγωγής στη Βενεζουέλα

    Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δεσμεύτηκε την Τετάρτη να προωθήσει μια «δραματική αύξηση» της παραγωγής πετρελαίου της Βενεζουέλας, έπειτα από συνομιλίες με τον υπηρεσιακό ηγέτη της χώρας, ο οποίος τάχθηκε υπέρ μιας «παραγωγικής μακροπρόθεσμης συνεργασίας» με την Ουάσινγκτον.

    Ο Ράιτ δήλωσε ότι η ενίσχυση της παραγωγής πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στη Βενεζουέλα θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής «όλων των Βενεζουελάνων σε ολόκληρη τη χώρα» και πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι δεσμευμένος να κάνει «τις Αμερικές ξανά σπουδαίες».

