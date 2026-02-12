Ο-«πόλεμος-της-μπριζόλας»:-Το-κρέας-εργαστηρίου-στα-δικαστήρια;

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το «καλλιεργημένο κρέας» (lab-grown meat) παρουσιαζόταν ως η λύση που θα έσωζε τον πλανήτη. Σήμερα, το αφήγημα αλλάζει βίαια.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το «καλλιεργημένο κρέας» (lab-grown meat) παρουσιαζόταν ως η λύση που θα έσωζε τον πλανήτη: Μπριζόλες χωρίς σφαγή, μπέργκερ του σωλήνα και μια τεχνολογική ουτοπία που θα τάιζε τα 10 δισεκατομμύρια του πληθυσμού.

Σήμερα, τον Φεβρουάριο του 2026, το αφήγημα αλλάζει βίαια. Αντί για τα ράφια των σούπερ μάρκετ, το κρέας εργαστηρίου φαίνεται πως συζητιέται στα δικαστήρια και στα κοινοβούλια, αντιμετωπίζοντας ένα κύμα απαγορεύσεων που απειλεί να πνίξει τη βιομηχανία εν τη γενέσει της.

Διαβάστε ακόμα – Γιατί δύσκολα θα ξαναδούμε φθηνές μπριζόλες

Η είδηση έρχεται από την καρδιά της αγροτικής Αμερικής. Στη Νότια Ντακότα, η νομοθεσία για την πλήρη απαγόρευση του εργαστηριακού κρέατος προχωρά με γοργούς ρυθμούς.

Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Είναι μέρος μιας ευρύτερης τάσης σε πολιτείες με ισχυρή κτηνοτροφική παράδοση, οι οποίες βλέπουν την τεχνολογία αυτή όχι ως καινοτομία, αλλά ως υπαρξιακή απειλή. Το επιχείρημα είναι απλό και οικονομικό: Αν επιτρέψουμε το κρέας εργαστηρίου, διαλύουμε τον κοινωνικό ιστό της υπαίθρου.

Γιατί όμως τέτοια αντίδραση; Είναι απλώς φόβος για το καινούργιο; Όχι. Είναι ο τρόμος για την απαξίωση κεφαλαίων. Η μετάβαση σε μια διατροφή χαμηλής κατανάλωσης ζωικών προϊόντων (είτε μέσω φυτικών εναλλακτικών είτε μέσω κρέατος εργαστηρίου) θα μπορούσε να οδηγήσει σε «εγκλωβισμένα κεφάλαια» (stranded assets) ύψους έως και 255 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Food.

Διαβάστε ακόμα – Από το ζυθοποιείο στη σχάρα: Πώς καλλιεργείται κρέας από μαγιά μπύρας

Μιλάμε για στάβλους, εξοπλισμό, σφαγεία και γη που θα χάσουν ξαφνικά την αξία τους. Ποιος θα αποζημιώσει τον κτηνοτρόφο που επένδυσε 500.000 ευρώ σε μια μονάδα, αν σε 10 χρόνια το κρέας παράγεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές στο κέντρο της πόλης; Αυτός ο φόβος κινητοποιεί τα πανίσχυρα λόμπι των αγροτών παγκοσμίως.

Στην Ευρώπη, η παράδοση είναι αυτή που τροφοδοτεί τις αντιδράσεις. Η Ιταλία ήταν η πρώτη που άνοιξε τον χορό των απαγορεύσεων, προστατεύοντας την γαστρονομική της κληρονομιά. Για χώρες όπως η Ελλάδα και η Γαλλία, το ζήτημα δεν είναι μόνο τεχνικό αλλά και πολιτισμικό.

Μπορείς να φτιάξεις «Φέτα» σε εργαστήριο; Μπορείς να φτιάξεις «Προσούτο» χωρίς γουρούνι; Τεχνικά, ίσως ναι. Νομικά και εμπορικά, όμως, η μάχη θα είναι ανελέητη. Οι ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ) ή και γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) είναι το τελευταίο οχυρό της παραδοσιακής κτηνοτροφίας απέναντι στην επέλαση της βιοτεχνολογίας.

Για τους επενδυτές που έριξαν δισεκατομμύρια σε startups “Food Tech”, οι εξελίξεις αυτές είναι ανησυχητικές. Το ρυθμιστικό ρίσκο είναι πλέον ο νούμερο ένα κίνδυνος. Δεν αρκεί να φτιάξεις το προϊόν… πρέπει να σου επιτρέψουν να το πουλήσεις. Ωστόσο, η ιστορία δείχνει ότι η τεχνολογία σπάνια χάνει μακροπρόθεσμα. Η ανάγκη για φθηνή πρωτεΐνη και η συνεχόμενη πίεση για μείωση των ρύπων οδηγεί αναπόφευκτα προς εναλλακτικές λύσεις. Το ερώτημα είναι αν η «παλιά» και η «νέα» γεωργία μπορούν να συνυπάρξουν ή αν οδεύουμε προς έναν ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο και αυτό που μάλλον θα συμβεί είναι το 2ο …

Και ναι… ο «πόλεμος της μπριζόλας» μόλις ξεκίνησε. Από τη μία, η υπόσχεση της τεχνολογίας για έναν κόσμο χωρίς σφαγή. Από την άλλη, η σκληρή πραγματικότητα εκατομμυρίων κτηνοτρόφων που βλέπουν το επάγγελμά τους να απειλείται με αφανισμό. Το 2026 δεν θα κρίνει ποιος έχει το πιο νόστιμο προϊόν, αλλά ποιος έχει το πιο ισχυρό πολιτικό λόμπι.

(Σημείωση: Το παρόν άρθρο εξετάζει αποκλειστικά την οικονομική διάσταση του ζητήματος και όχι τη διατροφική αξία των παραγόμενων προϊόντων).