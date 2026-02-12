Παπαδόπουλος:-«Το-δημοσιονομικό-μας-πρόβλημα-είναι-το-ίδιο-το-πολιτικό-μας-σύστημα»

Θεσμική ανανέωση της χώρας και ριζικές αλλαγές στη λειτουργία του κράτους ζήτησε ο πρώην υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος, μιλώντας στην εκδήλωση – συζήτηση με θέμα «Λειτουργικό Κράτος – Αποτελεσματική Διακυβέρνηση», που διοργάνωσε το Ινστιτούτο για τη Σοσιαλδημοκρατία – Insocial την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο RoyalOlympic. Τον συντονισμό είχε η εμπειρογνώμονας Δημόσιας Διοίκησης Έφη Στεφοπούλου.

Κεντρικός άξονας της παρέμβασής του ήταν η διαπίστωση ότι το βασικό πρόβλημα της χώρας είναι το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «το δημοσιονομικό μας πρόβλημα είναι το ίδιο το πολιτικό μας σύστημα», υποστηρίζοντας ότι τα ελλείμματα, το χρέος και οι δυσλειτουργίες του κράτους αποτελούν «παράγωγα» ενός μοντέλου που αναπαράγει δαπάνες, πελατειακές σχέσεις και πολιτικές εξαρτήσεις.

Ο κ. Παπαδόπουλος επισήμανε ότι καμία επιμέρους μεταρρύθμιση δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς βαθιά αναθέσμιση του πολιτικού συστήματος. Όπως είπε, η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί ευκαιρία για ουσιαστική αλλαγή, προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία των θεσμών και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε ενίσχυση του ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας με άμεση εκλογή από τον λαό, καθώς και δημιουργία Γερουσίας ως δεύτερου νομοθετικού σώματος. Ζήτησε ακόμη αναλογικότερο εκλογικό σύστημα με κατάργηση του σταυρού προτίμησης, αλλαγές στη χρηματοδότηση των κομμάτων, ανάθεση της δίωξης υπουργών αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη και μετατροπή των υπουργείων σε επιτελικά κέντρα σχεδιασμού πολιτικών.