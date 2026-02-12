Παπαθανάσης:-Παρεμβάσεις-1,039-εκατ.-ευρώ-στον-Δήμο-Βοΐου-για-την-προστασία-του-περιβάλλοντος

Οι αποφάσεις αφορούν στην προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και μηχανολογικού εξοπλισμού για τη συλλογή και μεταφορά φυτικής βιομάζας.

Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάχθηκαν στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, πράξεις για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και μηχανολογικού εξοπλισμού για τη συλλογή και μεταφορά φυτικής βιομάζας στο Δήμο Βοΐου.

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.039.616 ευρώ, αφορούν:

Την προμήθεια δεκατριών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση πέντε σταθμών φόρτισης. Στόχος του έργου είναι η ανανέωση, βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του στόλου του Δήμου, ελαχιστοποιώντας το κόστος και την κατανάλωση συμβατικών καυσίμων, ο περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 559.736 ευρώ.

Την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη συλλογή φόρτωση, μεταφορά, θρυμματισμό και προσωρινή διαχείριση φυτικής βιομάζας που παράγεται στον Δήμο Βοΐου. Η προμήθεια περιλαμβάνει έντεκα ειδικά οχήματα. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός οργανωμένου δικτύου διαχείρισης φυτικής βιομάζας, για τη μείωση του όγκου και του κόστους μεταφοράς της, την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση πράσινων αποβλήτων και την ενίσχυση της πυροπροστασίας στον Δήμο Βοΐου. Η πράξη συμβάλλει στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας, τη μείωση εκπομπών CO2 και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αυτονομίας των δημοτικών υπηρεσιών. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 479.880 ευρώ.