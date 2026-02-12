Παπαθανάσης:-Παρεμβάσεις-2,18-εκατ.-ευρώ-για-έργα-ύδρευσης-στο-Δήμο-Πρεσπών

Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του ΕΠΑ 2021-2025, εντάχθηκαν πράξεις για την κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης τριών οικισμών του Δήμου Πρεσπών.

Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάχθηκαν στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, πράξεις για την κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης τριών οικισμών του Δήμου Πρεσπών και για την αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ενός ακόμη οικισμού του ίδιου Δήμου.

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.181.451,61 ευρώ, αφορούν: