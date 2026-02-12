Παπανδρέου:-Συμμετείχε-στο-aspen-ministers-forum-στο-Βερολίνο

Αυτές τις ημέρες, ο Γιώργος Παπανδρέου συμμετείχε στο καθιερωμένο Aspen Ministers Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Bertelsmann, με θέμα: «Η Προστασία της Δημοκρατίας και η Αντιμετώπιση της Παραπληροφόρησης στην Ευρώπη».

Στο πλαίσιο του φόρουμ, ο Γιώργος Παπανδρέου συμμετείχε σε σειρά ουσιαστικών συζητήσεων με πρώην Υπουργούς Εξωτερικών από όλες τις ηπείρους, διακεκριμένους επιστήμονες, καθώς και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών. Οι ανταλλαγές αυτές επικεντρώθηκαν στις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατίες παγκοσμίως: στην άνοδο του αυταρχισμού, στη συστηματική παραπληροφόρηση, στην υπονόμευση των θεσμών και στη διάβρωση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις διαχρονικές προειδοποιήσεις της Madeleine Albright, που ίδρυσε το Φόρουμ αυτό, όπως τις ανέδειξε στο έργο της Fascism: A Warning.

Στο έργο της αυτό μας υπενθύμιζε ότι ο φασισμός δεν εμφανίζεται πάντοτε ως ένα αιφνίδιο ιστορικό γεγονός, αλλά συχνά αναδύεται σταδιακά, μέσα από την καλλιέργεια του φόβου, την πόλωση, την απαξίωση της αλήθειας και την υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών. Τόνιζε ότι η δημοκρατία μπορεί να διαβρωθεί εκ των έσω, όταν η παραπληροφόρηση υποκαθιστά την ενημέρωση, όταν ο δημόσιος διάλογος δηλητηριάζεται από τον διχασμό και όταν η συγκέντρωση εξουσίας παρουσιάζεται ως αναγκαία λύση σε περιόδους κρίσης.

Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν ότι τα φαινόμενα αυτά δεν αποτελούν απλώς ιστορική ανάμνηση, αλλά σύγχρονη πραγματικότητα, η οποία απαιτεί συντονισμένη διεθνή απάντηση. Αναδείχθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των δημοκρατικών θεσμών, προστασίας της ανεξαρτησίας της ενημέρωσης, ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών και ανάπτυξης νέων συμμετοχικών μορφών δημοκρατίας, ικανών να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και να αντιμετωπίσουν την αποξένωση, κοινωνική αδικία και ανισότητα, και την ανασφάλεια που τροφοδοτούν αυταρχικές τάσεις.

Όπως τόνισε ο Γιώργος Παπανδρέου, κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεών του:

«Η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη. Απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση, θεσμική θωράκιση και ενεργούς πολίτες. Η παραπληροφόρηση, η χειραγώγηση της πληροφορίας και η καλλιέργεια του φόβου αλλά και η υπερσυγκέντρωση πλούτου και εξουσίας σε ολιγαρχικά χέρια δεν απειλούν μόνο την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου, αλλά και την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μόνο αμυντική. Οφείλουμε να επενδύσουμε σε περισσότερη δημοκρατία: σε διαφάνεια, λογοδοσία, συμμετοχή και διεθνή συνεργασία, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι αξίες της ελευθερίας, της ισότητας, της συμπερίληψης και του κράτους δικαίου θα παραμείνουν ζωντανές και ισχυρές στην Ευρώπη και παγκοσμίως.»

