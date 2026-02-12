Πελώνη-στον-ΣΚΑΪ:-Οι-ελληνοτουρκικές-σχέσεις-δεν-είναι-σπριντ,-αλλά-μαραθώνιος

Για πολύ θετικό κλίμα και καλή συνάντηση, έκανε λόγο μεσω του ΣΚΑΪ η Αριστοτελία Πελώνη, διευθύντρια γραφείου διεθνούς σρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας πρωθυπουργού.

Ακόμη, σημείωσε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν είναι σπριντ, αλλά μαραθώνιος. Υπογράμμισε ότι «εμείς θέλουμε μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία, κανονικοποίηση των σχέσεων, οι διαφωνίες να αναδεικνύονται χωρίς να προκαλείται ένταση».

Η κα Πελώνη τόνισε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει συναντηθεί 11 φορές με τον Ταγίπ Ερντογάν.

