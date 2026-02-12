Πληθωρισμός 2,5% τον Ιανουάριο 2026: η αποκλιμάκωση συνεχίζεται, αλλά το «καλάθι» επιμένει να πιέζει

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 2,5% τον Ιανουάριο 2026, χαμηλότερα από το 2,7% που είχε καταγραφεί στην αντίστοιχη περσινή σύγκριση. Σε μηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) υποχώρησε κατά 0,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο, κίνηση που σε μεγάλο βαθμό «γράφει» πάνω στις χειμερινές εκπτώσεις, αλλά και σε μια ηπιότερη εικόνα στο ενεργειακό σκέλος.

Το κρίσιμο όμως δεν είναι μόνο ο τίτλος «2,5%». Είναι πού βρίσκεται η πίεση και πώς τη νιώθει το νοικοκυριό: όταν η άνοδος συγκεντρώνεται σε τρόφιμα, ενοίκια και εστίαση, το αποτύπωμα στην καθημερινότητα είναι δυσανάλογο σε σχέση με έναν «ήπιο» μέσο όρο.

Η μεγάλη εικόνα: μικρή βελτίωση στον ρυθμό, σταθερή επιμονή στις βασικές ανάγκες

Η εικόνα του Ιανουαρίου δείχνει ότι η αποκλιμάκωση συνεχίζεται, αλλά με αργό ρυθμό. Ο μέσος δείκτης δωδεκαμήνου (Φεβ. 2025 – Ιαν. 2026) εμφανίζει επίσης αύξηση 2,5%, έναντι 2,7% στην αντίστοιχη προηγούμενη μέτρηση, επιβεβαιώνοντας ότι η οικονομία δεν έχει επιστρέψει σε περιβάλλον «ήσυχων» τιμών, απλώς έχει φύγει από τα ακραία κύματα των προηγούμενων ετών. Με απλά λόγια: ο πληθωρισμός δεν τρέχει όπως άλλοτε, αλλά δεν λέει να φύγει από τις τσέπες εκεί που πονάει περισσότερο.

Τι τράβηξε τον δείκτη προς τα πάνω: τρόφιμα και εστίαση είναι οι βασικοί «ένοχοι»

Στην ετήσια σύγκριση (Ιαν. 2026/Ιαν. 2025), οι μεγαλύτερες ανοδικές ωθήσεις προήλθαν από:

Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά: +4,5% , με μεγάλη βαρύτητα στο «καλάθι» του δείκτη και την ισχυρότερη συνολική συνεισφορά.

, με μεγάλη βαρύτητα στο «καλάθι» του δείκτη και την ισχυρότερη συνολική συνεισφορά. Ξενοδοχεία – καφέ – εστιατόρια: +6,8% , που μεταφράζεται σε σταθερή ακρίβεια στις υπηρεσίες εστίασης.

, που μεταφράζεται σε σταθερή ακρίβεια στις υπηρεσίες εστίασης. Στέγαση: +2,1%, με το κόστος κατοικίας να παραμένει ανοδικό κυρίως μέσω των ενοικίων.

Αυτό το τρίπτυχο είναι και το πιο πολιτικά «εκρηκτικό»: τρώω, μένω, κυκλοφορώ/ζω έξω. Όταν αυτά ανεβαίνουν, η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για το αν το γενικό ποσοστό είναι 2,5% ή 2,3% – ενδιαφέρεται για το αν «βγαίνει ο μήνας».

Οι τιμές που σοκάρουν: μοσχάρι, καφές, σοκολάτα, αεροπορικά

Στα επιμέρους προϊόντα, οι αυξήσεις που ξεχωρίζουν είναι εντυπωσιακές και εξηγούν γιατί, παρά τη γενική αποκλιμάκωση, η αίσθηση της ακρίβειας επιμένει:

Μοσχάρι: +25,4% (μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες ανόδους)

(μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες ανόδους) Σοκολάτες/προϊόντα σοκολάτας: +20,3%

Καφές: +17,7%

Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο: +15,9%

Δεν μιλάμε για «λεπτομέρειες». Μιλάμε για προϊόντα και υπηρεσίες που είτε είναι καθημερινές (καφές, τρόφιμα) είτε καθορίζουν την πρόσβαση/κινητικότητα (μεταφορές). Κι αυτό κάνει τον πληθωρισμό να μοιάζει πιο βαρύς από όσο δείχνει ο τίτλος.

Οι «ανάσες» που κατέβασαν τον μέσο όρο: ελαιόλαδο, φυσικό αέριο, καύσιμα και θέρμανση

Την ίδια ώρα, υπάρχουν και ισχυρές πτωτικές κινήσεις που λειτούργησαν σαν αντίβαρο:

Ελαιόλαδο: -30,6%

Φυσικό αέριο: -25,8%

Πετρέλαιο θέρμανσης: -9,5%

Καύσιμα και λιπαντικά: -5,4%

Ξενοδοχεία/μοτέλ/πανδοχεία: -7,2%

Αυτές οι μειώσεις είναι πραγματικές και μετρήσιμες, αλλά δεν «σβήνουν» τη μεγάλη εικόνα: το κόστος ζωής ανεβαίνει εκεί που η κατανάλωση είναι ανελαστική (φαγητό, στέγη, έξοδοι/υπηρεσίες).

Η μηνιαία πτώση -0,8%: εκπτώσεις, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες έριξαν τον δείκτη

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025, ο δείκτης μειώθηκε 0,8%. Η πτώση οφείλεται κυρίως σε:

Ένδυση και υπόδηση: -18,1% , κλασική επίδραση των χειμερινών εκπτώσεων

, κλασική επίδραση των χειμερινών εκπτώσεων Μεταφορές: -0,9% (πτώση σε καύσιμα/λιπαντικά και αεροπορικά εισιτήρια)

(πτώση σε καύσιμα/λιπαντικά και αεροπορικά εισιτήρια) Ενημέρωση και επικοινωνία: -1,2% (μειώσεις σε πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών)

(μειώσεις σε πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών) Στέγαση: -0,1%, με μειώσεις σε ηλεκτρισμό/φυσικό αέριο/πετρέλαιο θέρμανσης να αντισταθμίζονται εν μέρει από ενοίκια και δημοτικά τέλη

Αυτό εξηγεί γιατί ο Ιανουάριος δείχνει «καθάρισμα» σε μηνιαία βάση. Όμως οι εκπτώσεις είναι εποχικό φαινόμενο. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει όταν φύγει ο παράγοντας «sales».

Στέγαση: το πραγματικό αγκάθι λέγεται ενοίκιο

Στην ομάδα της στέγασης, ο δείκτης κινείται ανοδικά σε ετήσια βάση, και το πιο καθαρό μήνυμα είναι ότι τα ενοίκια ανεβαίνουν έντονα (+8,7%).

Ακόμη κι αν το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης πέφτουν, το ενοίκιο δεν «διαπραγματεύεται» εύκολα: είναι σταθερή μηνιαία υποχρέωση και λειτουργεί σαν μόνιμος φόρος στην καθημερινότητα.

Εστίαση: η ακρίβεια στις υπηρεσίες δεν υποχωρεί

Η ομάδα εστιατόρια–ζαχαροπλαστεία–ταχυφαγεία καταγράφει +7,5% σε ετήσια βάση, δείχνοντας ότι το κόστος στις υπηρεσίες περνάει πια σε «δεύτερο κύμα» ακρίβειας: όχι μόνο οι πρώτες ύλες, αλλά και τα λειτουργικά, τα ενοίκια, η εργασία, τα περιθώρια.

Όταν ο πληθωρισμός εγκαθίσταται στις υπηρεσίες, γίνεται πιο επίμονος και φεύγει πιο δύσκολα.

Τι αλλάζει στον δείκτη: αναθεώρηση, νέα ταξινόμηση και νέα στοιχεία στο «καλάθι»

Σημαντικό στοιχείο της περιόδου είναι ότι η ΕΛΣΤΑΤ έχει ανακοινώσει εργασίες αναθεώρησης του ΔΤΚ/ΕνΔΤΚ, με εφαρμογή της νέας ταξινόμησης COICOP18, αλλαγή έτους αναφοράς στον εναρμονισμένο δείκτη και ένταξη των τυχερών παιχνιδιών στον ΔΤΚ/ΕνΔΤΚ. Αυτές οι αλλαγές δεν αναιρούν τα συμπεράσματα για την ακρίβεια, αλλά είναι κρίσιμες για τη συγκρισιμότητα και τη δομή των επιμέρους κατηγοριών από εδώ και πέρα.

Συμπέρασμα: ο πληθωρισμός «ηρεμεί» στα χαρτιά, αλλά το κόστος ζωής δεν χαρίζεται

Ο Ιανουάριος 2026 φέρνει μια καθαρή εικόνα: ο ρυθμός έχει πέσει στο 2,5%, η μηνιαία μεταβολή είναι αρνητική λόγω εκπτώσεων, και το ενεργειακό σκέλος δείχνει πιο ήπιο. Όμως οι πραγματικές πιέσεις δεν έχουν φύγει: τρόφιμα, ενοίκια και εστίαση συνεχίζουν να τραβούν τον λογαριασμό προς τα πάνω, ενώ ορισμένες κατηγορίες καταγράφουν αυξήσεις που δεν τις λες «φυσιολογικές» για μια οικονομία που υποτίθεται ότι σταθεροποιείται.

Αν η συνέχεια του 2026 θέλει να πείσει ότι η ακρίβεια υποχωρεί στην πράξη, όχι στα στατιστικά, θα πρέπει να φανεί στους δείκτες εκεί που καίει: στο ράφι, στο ενοίκιο και στις υπηρεσίες που έγιναν καθημερινή «πολυτέλεια».