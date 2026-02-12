Πληθωρισμός 2,5% τον Ιανουάριο 2026: η αποκλιμάκωση συνεχίζεται, αλλά το «καλάθι» επιμένει να πιέζει

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 2,5% τον Ιανουάριο 2026, χαμηλότερα από το 2,7% που είχε καταγραφεί στην αντίστοιχη περσινή σύγκριση. Σε μηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) υποχώρησε κατά 0,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο, κίνηση που σε μεγάλο βαθμό «γράφει» πάνω στις χειμερινές εκπτώσεις, αλλά και σε μια ηπιότερη εικόνα στο ενεργειακό σκέλος.
Το κρίσιμο όμως δεν είναι μόνο ο τίτλος «2,5%». Είναι πού βρίσκεται η πίεση και πώς τη νιώθει το νοικοκυριό: όταν η άνοδος συγκεντρώνεται σε τρόφιμα, ενοίκια και εστίαση, το αποτύπωμα στην καθημερινότητα είναι δυσανάλογο σε σχέση με έναν «ήπιο» μέσο όρο.
Η μεγάλη εικόνα: μικρή βελτίωση στον ρυθμό, σταθερή επιμονή στις βασικές ανάγκες
Η εικόνα του Ιανουαρίου δείχνει ότι η αποκλιμάκωση συνεχίζεται, αλλά με αργό ρυθμό. Ο μέσος δείκτης δωδεκαμήνου (Φεβ. 2025 – Ιαν. 2026) εμφανίζει επίσης αύξηση 2,5%, έναντι 2,7% στην αντίστοιχη προηγούμενη μέτρηση, επιβεβαιώνοντας ότι η οικονομία δεν έχει επιστρέψει σε περιβάλλον «ήσυχων» τιμών, απλώς έχει φύγει από τα ακραία κύματα των προηγούμενων ετών. Με απλά λόγια: ο πληθωρισμός δεν τρέχει όπως άλλοτε, αλλά δεν λέει να φύγει από τις τσέπες εκεί που πονάει περισσότερο.
Τι τράβηξε τον δείκτη προς τα πάνω: τρόφιμα και εστίαση είναι οι βασικοί «ένοχοι»
Στην ετήσια σύγκριση (Ιαν. 2026/Ιαν. 2025), οι μεγαλύτερες ανοδικές ωθήσεις προήλθαν από:
- Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά: +4,5%, με μεγάλη βαρύτητα στο «καλάθι» του δείκτη και την ισχυρότερη συνολική συνεισφορά.
- Ξενοδοχεία – καφέ – εστιατόρια: +6,8%, που μεταφράζεται σε σταθερή ακρίβεια στις υπηρεσίες εστίασης.
- Στέγαση: +2,1%, με το κόστος κατοικίας να παραμένει ανοδικό κυρίως μέσω των ενοικίων.
Αυτό το τρίπτυχο είναι και το πιο πολιτικά «εκρηκτικό»: τρώω, μένω, κυκλοφορώ/ζω έξω. Όταν αυτά ανεβαίνουν, η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για το αν το γενικό ποσοστό είναι 2,5% ή 2,3% – ενδιαφέρεται για το αν «βγαίνει ο μήνας».
Οι τιμές που σοκάρουν: μοσχάρι, καφές, σοκολάτα, αεροπορικά
Στα επιμέρους προϊόντα, οι αυξήσεις που ξεχωρίζουν είναι εντυπωσιακές και εξηγούν γιατί, παρά τη γενική αποκλιμάκωση, η αίσθηση της ακρίβειας επιμένει:
- Μοσχάρι: +25,4% (μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες ανόδους)
- Σοκολάτες/προϊόντα σοκολάτας: +20,3%
- Καφές: +17,7%
- Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο: +15,9%
Δεν μιλάμε για «λεπτομέρειες». Μιλάμε για προϊόντα και υπηρεσίες που είτε είναι καθημερινές (καφές, τρόφιμα) είτε καθορίζουν την πρόσβαση/κινητικότητα (μεταφορές). Κι αυτό κάνει τον πληθωρισμό να μοιάζει πιο βαρύς από όσο δείχνει ο τίτλος.
Οι «ανάσες» που κατέβασαν τον μέσο όρο: ελαιόλαδο, φυσικό αέριο, καύσιμα και θέρμανση
Την ίδια ώρα, υπάρχουν και ισχυρές πτωτικές κινήσεις που λειτούργησαν σαν αντίβαρο:
- Ελαιόλαδο: -30,6%
- Φυσικό αέριο: -25,8%
- Πετρέλαιο θέρμανσης: -9,5%
- Καύσιμα και λιπαντικά: -5,4%
- Ξενοδοχεία/μοτέλ/πανδοχεία: -7,2%
Αυτές οι μειώσεις είναι πραγματικές και μετρήσιμες, αλλά δεν «σβήνουν» τη μεγάλη εικόνα: το κόστος ζωής ανεβαίνει εκεί που η κατανάλωση είναι ανελαστική (φαγητό, στέγη, έξοδοι/υπηρεσίες).
Η μηνιαία πτώση -0,8%: εκπτώσεις, ενέργεια και τηλεπικοινωνίες έριξαν τον δείκτη
Σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025, ο δείκτης μειώθηκε 0,8%. Η πτώση οφείλεται κυρίως σε:
- Ένδυση και υπόδηση: -18,1%, κλασική επίδραση των χειμερινών εκπτώσεων
- Μεταφορές: -0,9% (πτώση σε καύσιμα/λιπαντικά και αεροπορικά εισιτήρια)
- Ενημέρωση και επικοινωνία: -1,2% (μειώσεις σε πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών)
- Στέγαση: -0,1%, με μειώσεις σε ηλεκτρισμό/φυσικό αέριο/πετρέλαιο θέρμανσης να αντισταθμίζονται εν μέρει από ενοίκια και δημοτικά τέλη
Αυτό εξηγεί γιατί ο Ιανουάριος δείχνει «καθάρισμα» σε μηνιαία βάση. Όμως οι εκπτώσεις είναι εποχικό φαινόμενο. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει όταν φύγει ο παράγοντας «sales».
Στέγαση: το πραγματικό αγκάθι λέγεται ενοίκιο
Στην ομάδα της στέγασης, ο δείκτης κινείται ανοδικά σε ετήσια βάση, και το πιο καθαρό μήνυμα είναι ότι τα ενοίκια ανεβαίνουν έντονα (+8,7%).
Ακόμη κι αν το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης πέφτουν, το ενοίκιο δεν «διαπραγματεύεται» εύκολα: είναι σταθερή μηνιαία υποχρέωση και λειτουργεί σαν μόνιμος φόρος στην καθημερινότητα.
Εστίαση: η ακρίβεια στις υπηρεσίες δεν υποχωρεί
Η ομάδα εστιατόρια–ζαχαροπλαστεία–ταχυφαγεία καταγράφει +7,5% σε ετήσια βάση, δείχνοντας ότι το κόστος στις υπηρεσίες περνάει πια σε «δεύτερο κύμα» ακρίβειας: όχι μόνο οι πρώτες ύλες, αλλά και τα λειτουργικά, τα ενοίκια, η εργασία, τα περιθώρια.
Όταν ο πληθωρισμός εγκαθίσταται στις υπηρεσίες, γίνεται πιο επίμονος και φεύγει πιο δύσκολα.
Τι αλλάζει στον δείκτη: αναθεώρηση, νέα ταξινόμηση και νέα στοιχεία στο «καλάθι»
Σημαντικό στοιχείο της περιόδου είναι ότι η ΕΛΣΤΑΤ έχει ανακοινώσει εργασίες αναθεώρησης του ΔΤΚ/ΕνΔΤΚ, με εφαρμογή της νέας ταξινόμησης COICOP18, αλλαγή έτους αναφοράς στον εναρμονισμένο δείκτη και ένταξη των τυχερών παιχνιδιών στον ΔΤΚ/ΕνΔΤΚ. Αυτές οι αλλαγές δεν αναιρούν τα συμπεράσματα για την ακρίβεια, αλλά είναι κρίσιμες για τη συγκρισιμότητα και τη δομή των επιμέρους κατηγοριών από εδώ και πέρα.
Συμπέρασμα: ο πληθωρισμός «ηρεμεί» στα χαρτιά, αλλά το κόστος ζωής δεν χαρίζεται
Ο Ιανουάριος 2026 φέρνει μια καθαρή εικόνα: ο ρυθμός έχει πέσει στο 2,5%, η μηνιαία μεταβολή είναι αρνητική λόγω εκπτώσεων, και το ενεργειακό σκέλος δείχνει πιο ήπιο. Όμως οι πραγματικές πιέσεις δεν έχουν φύγει: τρόφιμα, ενοίκια και εστίαση συνεχίζουν να τραβούν τον λογαριασμό προς τα πάνω, ενώ ορισμένες κατηγορίες καταγράφουν αυξήσεις που δεν τις λες «φυσιολογικές» για μια οικονομία που υποτίθεται ότι σταθεροποιείται.
Αν η συνέχεια του 2026 θέλει να πείσει ότι η ακρίβεια υποχωρεί στην πράξη, όχι στα στατιστικά, θα πρέπει να φανεί στους δείκτες εκεί που καίει: στο ράφι, στο ενοίκιο και στις υπηρεσίες που έγιναν καθημερινή «πολυτέλεια».
|Ομάδα αγαθών και υπηρεσιών
|ΔΤΚ Ιαν. 2026
|ΔΤΚ Ιαν. 2025
|Μεταβολή (%)
|Επίπτωση στον Γενικό ΔΤΚ
|Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά
|137,35
|131,45
|4,5
|0,9517
|Αλκοολούχα ποτά και καπνός
|108,55
|106,43
|2,0
|0,0693
|Ένδυση και υπόδηση
|108,13
|100,09
|8,0
|0,1522
|Στέγαση
|128,23
|125,59
|2,1
|0,2947
|Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες
|113,62
|114,15
|-0,5
|-0,0194
|Υγεία
|112,35
|111,88
|0,4
|0,0330
|Μεταφορές
|123,38
|122,33
|0,9
|0,1297
|Ενημέρωση και επικοινωνία
|92,19
|93,71
|-1,6
|-0,0795
|Αναψυχή – Αθλητισμός και πολιτισμός
|112,82
|110,64
|2,0
|0,0662
|Εκπαίδευση
|112,56
|109,51
|2,8
|0,0977
|Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια
|129,91
|121,67
|6,8
|0,8060
|Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
|113,96
|112,26
|1,5
|0,0293
|Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες
|106,15
|106,89
|-0,7
|-0,0337
|Γενικός Δείκτης
|121,63
|118,66
|2,5