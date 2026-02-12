Πώς προκύπτει το σενάριο των €3 για την E.In.S.

Η European Innovation Solutions (E.In.S.) βρίσκεται σε σημείο όπου η αποτίμησή της αρχίζει να επαναξιολογείται υπό νέο πρίσμα. Την ίδια στιγμή, η προσεχής εισαγωγή της Bright Consulting Group, η οποία ενίσχυσε το αποτύπωμά της με την εξαγορά της DBC Diadikasia τον Σεπτέμβριο του 2024, έρχεται να επανακαθορίσει τους όρους αποτίμησης στον κλάδο.

Οι αναφορές της αγοράς που τη συνδέουν με υψηλότερους πολλαπλασιαστές δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο σύγκρισης για τις συμβουλευτικές και τεχνολογικές εταιρείες, μετατοπίζοντας το επίκεντρο της συζήτησης γύρω από τις αποτιμήσεις τους. Αν αυτό το αποτιμησιακό εύρος επιβεβαιωθεί κατά την τελική τιμολόγηση, η σύγκριση με την E.In.S. αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς η τελευταία διαπραγματεύεται σήμερα με αισθητά χαμηλότερους όρους στη μετοχική αξία.

Στα €1,74 ανά μετοχή, η E.In.S. αποτιμάται περίπου €26,5 εκατ., διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα €6 με €6,5 εκατ. – σχεδόν 25% της κεφαλαιοποίησης – και εμφανίζει EBITDA 2025 περίπου €2,6 με €2,8 εκατ. Με αυτά τα δεδομένα, η επιχειρηματική αξία (EV) διαμορφώνεται κοντά στα €20–21 εκατ., οδηγώντας σε τρέχον δείκτη EV/EBITDA περίπου 7,4x.

Εδώ ξεκινά η σύγκριση. Αν η Bright εισαχθεί στην αγορά με 10x–12x EV/EBITDA, τότε το εγχώριο benchmark για τον κλάδο μετατοπίζεται άμεσα υψηλότερα. Εάν η E.In.S. ευθυγραμμιστεί μόνο στον κατώτερο πολλαπλασιαστή της Bright, δηλαδή στο 10x, τότε με EBITDA €2,60 με €2,8 εκατ. η επιχειρηματική αξία ανέρχεται σε €26 – €28 εκατ. Προσθέτοντας το καθαρό ταμείο περίπου €6 εκατ., η συνολική αποτίμηση αγγίζει τα €34 εκατ., που αντιστοιχεί σε τιμή μετοχής περίπου €2,22.

Στο σενάριο του 12x EV/EBITDA, η επιχειρηματική αξία ανεβαίνει στα €33.5 εκατ., η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται περίπου στα €40 εκατ. και η θεωρητική τιμή μετοχής προσεγγίζει τα €2,60. Μόνο από την ευθυγράμμιση με τον πολλαπλασιαστή της Bright, η μετοχή θα πρέπει να κυμανθεί με βάση τα οικονομικά στοιχεία της παρελθούσης χρήσης σε ένα εύρος €2,20 – €2,60, δηλαδή αισθητά υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ουσιαστική αν εξεταστεί το σενάριο του 2026. Η εταιρεία διαθέτει ανεκτέλεστο €12–14 εκατ., που οδηγεί σε προβολή EBITDA €3–3,5 εκατ. για το 2026. Αν προστεθεί μία στοχευμένη εξαγορά τεχνολογικής εταιρείας ή αρχίσουν να συνεισφέρουν πιο ενεργά οι συνεργασίες σε blockchain, ISO automation και applied AI, τότε η λειτουργική κερδοφορία μπορεί να σταθεροποιηθεί στο ανώτερο εύρος αυτής της εκτίμησης.

Με EBITDA €3 εκατ. και πολλαπλασιαστή 10x, η επιχειρηματική αξία διαμορφώνεται στα €30 εκατ. Προσθέτοντας το καθαρό ταμείο περίπου €6 εκατ., η κεφαλαιοποίηση προσεγγίζει τα €36 εκατ., που αντιστοιχεί σε τιμή μετοχής περίπου €2,35.

Με EBITDA €3,5 εκατ. και πολλαπλασιαστή 10x, η επιχειρηματική αξία ανέρχεται σε €35 εκατ. Προσθέτοντας το καθαρό ταμείο περίπου €6 εκατ., η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται κοντά στα €41 εκατ., που αντιστοιχεί σε τιμή μετοχής περίπου €2,67.

Στο σενάριο του 12x EV/EBITDA, οι αριθμοί μετακινούνται αισθητά υψηλότερα. Με EBITDA €3 εκατ., η επιχειρηματική αξία φτάνει τα €36 εκατ., η κεφαλαιοποίηση τα €42 εκατ., και η θεωρητική τιμή μετοχής προσεγγίζει τα €2,75.

Με EBITDA €3,5 εκατ. και πολλαπλασιαστή 12x, η επιχειρηματική αξία διαμορφώνεται στα €42 εκατ., η συνολική αποτίμηση στα περίπου €48 εκατ., και η τιμή μετοχής κινείται στην περιοχή των €3,13.

Άρα, στο σενάριο ευθυγράμμισης με benchmark 10x–12x και με EBITDA 2026 €3–3,5 εκατ., το θεωρητικό εύρος τιμών για τη μετοχή μετακινείται στην περιοχή των €2,35 – €3,13, με το άνω άκρο να αντανακλά πλήρη ενσωμάτωση της αναπτυξιακής δυναμικής.

Δρ. Πάρις Κοκορότσικος, επικεφαλής E.In.S.,συντονιστής υψηλού επιπέδου ελληνοαμερικανικού διαλόγου πράσινης μετάβασης.

Ας μεταφερθούμε τώρα στο EURONEXT, εκεί όπου σύντομα αναμένεται να βρεθεί και η εταιρεία, καθώς η σύγκριση με τους εισηγμένους του κλάδου σε αυτή την αγορά ενισχύει ακόμη περισσότερο το αποτιμησιακό επιχείρημα.

Εταιρείες όπως η Assystem , η Aubay, η SQLI και η Wavestone διαπραγματεύονται σε εύρος 11,5x– 35x EV/EBITDA, με περιθώρια όμως EBITDA 15% έως 22%. Η E.In.S. εμφανίζει περιθώριο 35%–40%, δηλαδή υψηλότερη λειτουργική αποδοτικότητα από πολλούς ευρωπαϊκούς “συναδέλφους”.

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την E.In.S. έχει ο ισολογισμός. Μηδενικός δανεισμός, ισχυρή ρευστότητα, και μερισματική απόδοση περίπου 6% δημιουργούν ένα πλαίσιο χαμηλότερου χρηματοοικονομικού ρίσκου σε σύγκριση με πολλές εταιρείες του κλάδου. Ο επενδυτής στην ουσία πληρώνει επιχειρηματική αξία σημαντικά χαμηλότερη από την κεφαλαιοποίηση, καθώς μεγάλο μέρος της αποτίμησης υποστηρίζεται από καθαρό ταμείο.

Παράλληλα, η στρατηγική συνεργασιών σε blockchain για άμυνα και cybersecurity, σε enterprise ISO automation, και σε applied AI με multi-agent και digital twin τεχνολογία, μετατοπίζει το επιχειρηματικό μοντέλο προς ένα υβριδικό σχήμα συμβουλευτικής και τεχνολογίας. Στις διεθνείς αγορές, τέτοιες εταιρείες αποτιμώνται με υψηλότερους πολλαπλασιαστές από τα παραδοσιακά project-based σχήματα.

Συνοψίζοντας τα αριθμητικά σενάρια, η σημερινή τιμή των €1,74 αντανακλά πολλαπλασιαστή περίπου 7,4x EV/EBITDA. Η ευθυγράμμιση με το benchmark της Bright οδηγεί σε επίπεδα €2,20 – €2,60 με τα μεγέθη του 2025.

Η ενσωμάτωση της αναπτυξιακής τροχιάς και η αποτίμηση σε 10x–12x μετακινεί το θεωρητικό εύρος σε €2,35 – €3,13. Η σύγκριση με ευρωπαϊκά comparables καταλήγει σε παρόμοια επίπεδα.

Η διαφορά μεταξύ 7,4x και 11x–12x EV/EBITDA είναι το κεντρικό αποτιμησιακό πεδίο. Αν η Bright εισαχθεί στα επίπεδα που συζητούνται, η αγορά θα διαθέτει εγχώριο σημείο αναφοράς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επανατοποθέτηση των συγκρίσιμων τίτλων γίνεται συνήθως θέμα χρόνου.

Στο διημερήσιο chart της E.In.S. η τεχνική εικόνα παραμένει ανοδική με μια αρχιτεκτονική που ξεκίνησε από τη βάση των €1,254 και επιβεβαιώθηκε με τη διάσπαση των €1,462. Εκεί ουσιαστικά ενεργοποιήθηκε η πρώτη ωστική κίνηση που έφερε τη μετοχή μέχρι την περιοχή των €2,115, όπου και εμφανίστηκε η πρώτη προσφορά.

Η διόρθωση που ακολούθησε δεν αλλοίωσε τη δομή. Αντίθετα, η ζώνη των €1,70 με €1,64 λειτουργεί ως βασικό αμυντικό όριο και τεχνική γραμμή ισορροπίας. Παράλληλα η περιοχή των €1,95–€2,00 λειτουργεί ως ενδιάμεση αντίσταση και επίπεδο που θα πρέπει να ανακτηθεί με αυξημένους όγκους για να επανέλθει δυναμικά το στρατόπεδο των αγοραστών.

Η διάσπαση τώρα της ζώνης €2,15 αποτελεί το κομβικό τεχνικό trigger. Καθαρό breakout με αυξημένο όγκο συναλλαγών θα ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη μεσοπρόθεσμη κίνηση που απλώνεται πρός την περιοχή των €2,68 με €2,74.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

February 12, 2026