Στα-χέρια-της-nuveen-η-schroders-με-mega-deal-13,5-δισ.-δολαρίων

Στην κατοχή της αμερικανικής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων Nuveen έναντι 9,9 δισ. στερλινών (13,5 δισ. δολάρια), περνά η βρετανική Shroders σε μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στο asset management στην Ευρώπη. Το deal σηματοδοτεί το τέλος της ανεξάρτητης πορείας για την επιχείρηση από το Λονδίνο με ιστορία 222 ετών, ενώ με την εξαγορά, θα δημιουργηθεί ένας όμιλος με υπό διαχείριση assets ύψους 2,5 τρισ. δολαρίων αθροιστικά.

Η μετοχή της Schroders έκλεισε με άνοδο 29% στις σημερινές συναλλαγές στη βρετανική πρωτεύουσα. «Αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα μετασχηματισμού και για τις δύο εταιρείες», τόνισε στο Reuters ο Μπιλ Χάφμαν, Διευθύνων Σύμβουλος της Nuveen, προσθέτοντας ότι η συμφωνία της έδωσε παγκόσμιο αποτύπωμα ενώ η εταιρία του είναι ανοιχτή σε περαιτέρω συμφωνίες για ανάπτυξη.

Οι μεσαίου μεγέθους ενεργοί διαχειριστές assets στην Ευρώπη, όπως η Schroders, αντιμετωπίζουν την ανάγκη συνένωσης για να ανταγωνιστούν μεγαλύτερους αμερικανικούς παίκτες, όπως η BlackRock και η Vanguard, οι οποίοι πωλούν φθηνότερα index-trackers και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Σύμφωνα με το Reuters, η Schroders αναπτύχθηκε τον 19ο αιώνα και έγινε ο μεγαλύτερος αυτόνομος διαχειριστής assets της Βρετανίας.

Ο τίτλος της έχει βυθιστεί 30% τα τελευταία πέντε χρόνια, αν και έχουν ανακτήσει κάποιο έδαφος υπό τον CEO, Ρίτσαρντ Όλντφιλντ. Η ιδρυτική οικογένεια – η οποία εξακολουθεί να έχει δύο έδρες στο διοικητικό συμβούλιο – θα πουλήσει το μερίδιό της 41% στο πλαίσιο της εξαγοράς, εξήγησε ο Όλντφιλντ στο Reuters. Τραπεζίτες και αναλυτές λένε ότι οι μεσαίου μεγέθους διαχειριστές assets, όπως η Aberdeen είναι ευάλωτοι σε μεγαλύτερους μνηστήρες, ειδικά σε αμερικανικές επιχειρήσεις με πλούσια κεφάλαια.

Η Aberdeen Asset Management και η Standard Life συμφώνησαν να συγχωνευθούν το 2017, αλλά έκτοτε, οι μετοχές έχουν υποχωρήσει κατά 50%. Η συμφωνία, η οποία τερματίζει την ανεξαρτησία ενός αειθαλούς χρηματοοικονομικού ιδρύματος του Λονδίνου, υπογραμμίζει επίσης την ελκυστικότητα των βρετανικών μετοχών που διαπραγματεύονται με έκπτωση σε σχέση με τις ευρωπαϊκές και τις αμερικανικές.