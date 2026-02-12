Στις-16-Φεβρουαρίου-πέφτουν-οι-υπογραφές-με-τη-chevron-για-τις-έρευνες-υδρογονανθράκων-σε-Κρήτη-και-Πελοπόννησο

Καθοριστικό βήμα για την ενεργοποίηση του νέου κύκλου ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα αποτελεί η υπογραφή των τεσσάρων συμβάσεων με τη Chevron, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα.

Οι συμφωνίες αφορούν θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης και σηματοδοτούν την επίσημη έναρξη ενός εκτεταμένου ερευνητικού προγράμματος σε περιοχές με ιδιαίτερα υψηλό γεωλογικό ενδιαφέρον. Την ανακοίνωση για τις τελικές υπογραφές με τον αμερικανικό κολοσσό είχε φωτογραφίσει νωρίτερα σήμερα σε συνέντευξή του ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αναφέροντας ότι η εξέλιξη αυτή ανοίγει σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων και την ενίσχυση της ενεργειακής και γεωπολιτικής θέσης της χώρας.

Μετά την υπογραφή τους, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προγραμματίζει την άμεση κατάθεσή τους στη Βουλή προς κύρωση, διαδικασία που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη ενεργοποίηση των συμβάσεων και την έναρξη του ερευνητικού προγράμματος. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η τήρηση του χρονοδιαγράμματος θεωρείται κρίσιμη για τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο των ερευνών και κλείνει ένα πρώτο κύκλο στην ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Ο τομέας αυτός ο οποίος αποτελεί στρατηγική επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης σε συνεργασία με δύο από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς κολοσσούς παγκοσμίως, την Chevron και την ExxonMobil, θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο του ελληνικού ενδιαφέροντος στο Τέξας στα τέλη Μαρτίου στο πλαίσιο της μεγάλης ενεργειακής διοργάνωσης CERAWeek, στην οποία θα παραστούν τόσο ο κ. Παπασταύρου όσο και υφυπουργός ενέργειας Νίκος Τσάφος.

Έμφαση στις έρευνες νότια της Κρήτης

Με την ολοκλήρωση της θεσμικής διαδικασίας από το ελληνικό κοινοβούλιο, η κοινοπραξία Chevron – HELLENiQ Energy θα προχωρήσει στην εξειδίκευση των ερευνητικών εργασιών ανά παραχώρηση, με έμφαση στις σεισμικές έρευνες στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, όπου εντοπίζεται και το μεγαλύτερο γεωλογικό ενδιαφέρον.

Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από τις γεωφυσικές αποτυπώσεις θα αποτελέσουν τη βάση για την αξιολόγηση των γεωλογικών δομών και την επιλογή πιθανών στόχων για ερευνητικές γεωτρήσεις σε επόμενη φάση. Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, οι έρευνες αυτές αναμένεται να εκκινήσουν εντός του 2026 με αρχές του 2027, με την ανάπτυξη εξειδικευμένων ερευνητικών σκαφών στις θαλάσσιες ζώνες νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Εξελίξεις και στο Ιόνιο

Παράλληλα, εξελίξεις καταγράφονται και στο Ιόνιο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η αναδιάρθρωση του μετοχικού σχήματος της παραχώρησης, με την ExxonMobil να αποκτά πλειοψηφική συμμετοχή 60%, κατόπιν εξαγοράς ποσοστών από την Energean και την HELLENiQ Energy. Η συμφωνία, η οποία υπεγράφη τον Νοέμβριο στο Ζάππειο παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων, σηματοδοτεί την ενίσχυση της παρουσίας των αμερικανικών ενεργειακών ομίλων στην ελληνική αγορά υδρογονανθράκων.

Την ίδια στιγμή, η Energean, διατηρώντας τον ρόλο του διαχειριστή κατά την ερευνητική περίοδο, προγραμματίζει την υποβολή αιτήματος για παράταση του ερευνητικού προγράμματος, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος χρόνος για την προετοιμασία και υλοποίηση της ερευνητικής γεώτρησης.

Σε εκκρεμότητα η απόφαση της ExxonMobil για το «Δυτικά της Κρήτης»

Κρίσιμες αποφάσεις αναμένονται και για την παραχώρηση «Δυτικά της Κρήτης», καθώς τον Απρίλιο λήγει η ισχύουσα παράταση του ερευνητικού προγράμματος της ExxonMobil. Η εταιρεία καλείται να αποφασίσει εάν θα αιτηθεί νέα παράταση ή αν θα επιστρέψει την παραχώρηση στο Ελληνικό Δημόσιο, εξέλιξη που θα επηρεάσει τον συνολικό σχεδιασμό των ερευνών στην περιοχή.