Συλλυπητήρια-ανακοίνωση-Αντ.-Σαμαρά-για-την-απώλεια-του-Αναστάση-Παπαληγούρα

«Αποχαιρετώ με θλίψη τον Αναστάση Παπαληγούρα. Όπως είχα την τιμή να είμαι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ με τον αείμνηστο πατέρα του, τον Παναγή Παπαληγούρα, είχα τη χαρά να είμαι στο Εκτελεστικό Γραφείο της ΟΝΝΕΔ με τον Αναστάση, στις αρχές της Μεταπολίτευσης», αναφέρει σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

«Ήταν έντιμος και καλλιεργημένος άνθρωπος και πολιτικός, με αρχές και ήθος. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στους οικείους του».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

