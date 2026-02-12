Συλλυπητήρια-για-τον-θάνατο-του-Αναστάση-Παπαληγούρα-από-Δένδια-και-Χατζηδάκη

Έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 78 ετών, ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσης Παπαληγούρας.

Τα συλλυπητήρια τους εξέφρασαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο Κωστής Χατζηδάκης σε ανάρτησή του αναφέρει: «Με μεγάλη θλίψη ενημερώθηκα για την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα. Δεν είναι μόνο ότι είχαμε διατελέσει Υπουργοί στην ίδια κυβέρνηση, συνδεόμουν και προσωπικά μαζί του. Η πορεία του Αναστάση Παπαληγούρα στην πολιτική ήταν ταυτισμένη με το ήθος. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Με μεγάλη θλίψη ενημερώθηκα για την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα. Δεν είναι μόνο ότι είχαμε διατελέσει Υπουργοί στην ίδια κυβέρνηση, συνδεόμουν και προσωπικά μαζί του. Η πορεία του Αναστάση Παπαληγούρα στην πολιτική ήταν ταυτισμένη με το ήθος. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια… — Kostis Hatzidakis (@K_Hatzidakis) February 12, 2026

Με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε: «Ο θάνατος του Αναστάση Παπαληγούρα, προκαλεί τη βαθιά θλίψη όλων μας. Υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια το δημόσιο βίο και την παράταξη, ως πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, βουλευτής και υπουργός. Στη διαδρομή του συνέχισε την οικογενειακή παράδοση της εντιμότητας στην πολιτική, την οποία του κληροδότησε ως πολύτιμη παρακαταθήκη ο πατέρας του Παναγής».

Ο θάνατος του Αναστάση Παπαληγούρα, προκαλεί τη βαθιά θλίψη όλων μας. Υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια το δημόσιο βίο και την παράταξη, ως Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Βουλευτής και Υπουργός. Στη διαδρομή του συνέχισε την οικογενειακή παράδοση της εντιμότητας στην πολιτική, την οποία του… — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 12, 2026

«Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του ως βουλευτής για την ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου της Κέρκυρας», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.