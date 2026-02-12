Συνάντηση Δήμα με τον Τούρκο υπουργό Εμπορίου – Eνίσχυση των εμπορικών συναλλαγών και του τουρισμού

Στο 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στην Άγκυρα, συμμετείχε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, κατά την αποστολή της ελληνικής κυβέρνησης στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Δήμας είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τον υπουργό Εμπορίου της Τουρκίας, Omer Bolat και τον υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Durmus Unuvar, στο πλαίσιο εξεύρεσης δυνατοτήτων ενίσχυσης της συνδεσιμότητας των δύο χωρών και ακολούθως, της ενίσχυσης των εμπορικών συναλλαγών και τουρισμού επ΄ αμοιβαία ωφελεία των δύο χωρών.

Στην ολομέλεια του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, αναδείχθηκε η ανάγκη συνέχισης της διμερούς συνεργασίας για τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων διασυνοριακών οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και της δυναμικότητας των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών.

Επισημάνθηκε ακόμη, πως οι δύο πλευρές εργάζονται για την κατασκευή δεύτερης συνοριακής οδικής γέφυρας στο συνοριακό πέρασμα Κήπων – Υψάλων, καθώς η αποτελεσματική σύνδεση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών με το δίκτυο μεταφορών της Τουρκίας είναι κρίσιμη για την απρόσκοπτη ροή κυκλοφορίας, τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και την περαιτέρω ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας.

