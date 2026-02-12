Συνάντηση Τασούλα – Τσίπρα – Συζητήθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνάντησε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στα εσωτερικά και στα εξωτερικά θέματα.

Οι κκ. Τασούλας και Τσίπρας προέβησαν σε μια ανασκόπηση των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων καθώς και της πορείας των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Συζήτησαν ακόμα για την τρέχουσα ανάμιξη του κ. Τσίπρα στα κοινά που εκδηλώνεται κυρίως μέσα από την παρουσίαση σε διάφορες πόλεις του βιβλίου του, «Ιθάκη».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.