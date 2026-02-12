Συνέχεια στο μετεκλογικό ράλι του Nikkei 225 – Ξεπέρασε τις 58.000 μονάδες για πρώτη φορά

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 έφτασε την Πέμπτη (12/2) ενδοσυνεδριακά στις 58.000 μονάδες για πρώτη φορά στην ιστορία του, επεκτείνοντας το μετεκλογικό του ράλι σε νέα υψηλά, τροφοδοτούμενο από την ανανεωμένη εμπιστοσύνη στην εγχώρια πολιτική και την οικονομική ατζέντα της κυβερνώσας κυβέρνησης.

Ο Nikkei στη συνέχεια μείωσε τα κέρδη του και διαπραγματεύτηκε οριακά υψηλότερα στις 57,663 μονάδες. Ο ευρύτερος Topix σημείωσε άνοδο 0,68%.

Οι ιαπωνικές μετοχές κατέγραψαν αρκετά νέα υψηλά τις τελευταίες ημέρες, τροφοδοτούμενες από το λεγόμενο «trade Takaichi», μετά την σαρωτική νίκη της πρωθυπουργού Sanae Takaichi στην Κάτω Βουλή, δήλωσαν παρατηρητές της αγοράς.

Η παγκόσμια επενδυτική εταιρεία GMO σημείωσε ότι η σαρωτική νίκη της Takaichi στις πρόωρες εκλογές της δίνει μια ασυνήθιστα ισχυρή, πολυετή εντολή να εφαρμόσει πολιτική, την οποία θεωρούν γενικά υποστηρικτική για τις αγορές και τον εταιρικό τομέα της Ιαπωνίας.

Ενώ οι μετοχές έχουν ανακάμψει και οι επενδυτές ομολόγων φαίνονται καθησυχασμένοι, η GMO σημειώνει ότι οι κίνδυνοι παρέμβασης θα μπορούσαν να αυξηθούν εάν το γιεν πλησιάσει το 160 έναντι του δολαρίου.

Άλλες αγορές στην Ασία επίσης αγνόησαν τα ισχυρότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία μισθοδοσίας των ΗΠΑ, τα οποία έχουν μειώσει τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και έχουν οδηγήσει τις αμερικανικές μετοχές χαμηλότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο έως και 2,1% στο ιστορικό υψηλό των 5.466,9 μονάδων, πριν περιορίσει τα κέρδη του για να διαπραγματευτεί 1,82% υψηλότερα. Ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης διαπραγματεύτηκε σχετικά αμετάβλητος.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,42% στις πρώτες συναλλαγές.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 0,23%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας πρόσθεσε 0,12%.