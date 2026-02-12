«Ταύρος» η Goldman Sachs για τις ελληνικές τράπεζες – Νέες τιμές στόχοι

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε μια φάση υψηλότερης διαρθρωτικής κερδοφορίας και αυξημένης στρατηγικής ευελιξίας, όπως σημειώνει η Goldman Sachs. Αυξημένες τιμές στόχοι.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εισέλθει σε μια φάση υψηλότερης διαρθρωτικής κερδοφορίας και αυξημένης στρατηγικής ευελιξίας, στηριζόμενες σε ισχυρούς κεφαλαιακούς δείκτες, ολοένα και πιο ανθεκτικά business plans και ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον, όπως σημειώνει η Goldman Sachs.

Η πορεία των μετοχών αποτυπώνει αυτή τη βελτίωση: η Εθνική, η Πειραιώς, η Eurobank και η Alpha Bank καταγράφουν μέση άνοδο περίπου 400% από τα τέλη του 2021 (έναντι ανόδου περίπου 170% για τον δείκτη Stoxx Banks 600), ενώ από την αρχή του έτους ενισχύονται κατά περίπου 20% (έναντι περίπου 4% για τις ευρωτράπεζες). Για το επόμενο διάστημα, η Goldman Sachs βλέπει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για τις ελληνικές τράπεζες, με τις τιμές – στόχους να υποδηλώνουν μέσο περιθώριο ανόδου της τάξεως του 20%.

Στις 2.500 μονάδες «εκτοξεύει» το Χρηματιστήριο η Goldman Sachs

Οι αναλυτές αναβαθμίζουν την Eurobank σε «buy» από «ουδέτερη», καθώς διαπιστώνονται διατηρήσιμοι θετικοί καταλύτες από το ευνοϊκό μείγμα δραστηριοτήτων της (ισχυρή παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία και διατηρήσιμο ROTE σε επίπεδα άνω του 15%). Παράλληλα διατηρούν τη σύσταση «buy» για την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank, ενώ υποβαθμίζουν την Εθνική σε «ουδέτερη» σε «buy» για λόγους σχετικής αποτίμησης.

Οι τιμές στόχοι διαμορφώνονται ως εξής:

Eurobank, τιμή στόχος στα 5 ευρώ, από 3,5 ευρώ

Πειραιώς, τιμή στόχος στα 10,50 ευρώ, από 8 ευρώ

Alpha Bank, τιμή στόχος στα 5,10 ευρώ, σπό 4,20 ευρώ

Εθνική, τιμή στόχος στα 16,75 ευρώ, από 15,10 ευρώ

Σε ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, το επενδυτικό case των ελληνικών τραπεζών παραμένει ελκυστική. Η πιστωτική επέκταση κινείται περίπου στο διπλάσιο έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, υποστηριζόμενη από κορυφαίους δείκτες αποδοτικότητας, βελτιούμενη ποιότητα ενεργητικού, αυξημένες διανομές προς τους μετόχους και ενεργή διαχείριση κεφαλαίου. Παράλληλα, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με discount έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, περίπου στις 10 φορές τα κέρδη (P/E), έναντι περίπου 11 φορές για το ευρύτερο δείγμα ευρωπαϊκών τραπεζών. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 14%-15% την περίοδο 2026-2028, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 να διατηρείται κατά μέσο όρο άνω του 15%.