Τα-διαμάντια-είναι-παντοτινά.-Τα-δαχτυλίδια-διαζυγίου-είναι-για-όσα-έρχονται-μετά

Κάποτε το διαμαντένιο δαχτυλίδι σήμαινε «για πάντα». Σήμερα, για μια αυξανόμενη μερίδα γυναικών, σημαίνει «από εδώ και πέρα».

Τα λεγόμενα «divorce rings» (δαχτυλίδια διαζυγίου) δεν είναι απλώς μια τάση στη σύγχρονη κοσμηματοποιία· είναι μια δήλωση ανεξαρτησίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της WSJ καταγράφεται μία αυξανόμενη τάση στις ΗΠΑ. Το μονόπετρο δεν επιστρέφεται, δεν κρύβεται σε συρτάρι. Επανασχεδιάζεται. Και γίνεται το κόσμημα μιας νέας αρχής.

Από το «I do» στο «I don’t» – με στυλ

Η Άλεξ Γουάινστιν, δημιουργός περιεχομένου από τη Φλόριντα, φόρεσε για χρόνια το δαχτυλίδι αρραβώνα της. Μετά το διαζύγιό της, τον περασμένο Μάρτιο, το έκλεισε σε ένα συρτάρι. Για λίγο.

Στη συνέχεια αποφάσισε να το μετατρέψει σε κάτι άλλο: ένα «δαχτυλίδι διαζυγίου». Το διαμάντι σε κοπή radiant τοποθετήθηκε εκ νέου σε χρυσή βάση, με οριζόντιο προσανατολισμό, ενώ τα μικρότερα διαμάντια της αρχικής βέρας σχηματίζουν πλέον έναν ανοιχτό κύκλο γύρω από το δάχτυλό της.

«Το δαχτυλίδι λέει ότι η ιστορία μου δεν έχει τελειώσει», σημειώνει.

Η ντροπή και το κοινωνικό στίγμα που κάποτε συνόδευαν το διαζύγιο φαίνεται πως, για ορισμένες γυναίκες, έχουν δώσει τη θέση τους σε μια αίσθηση ενδυνάμωσης. Αν το διαμαντένιο δαχτυλίδι υπήρξε για δεκαετίες πολιτισμικό σύμβολο γάμου, τώρα γίνεται –για κάποιες– σύμβολο προσωπικής επιλογής.

Η νέα αγορά των «δαχτυλιδιών ελευθερίας»

Το κόστος επανασχεδιασμού ξεκινά από περίπου 2.000 δολάρια, εφόσον το υπάρχον διαμάντι τοποθετηθεί απλώς σε νέα βάση. Η Λόρεν Μποκ, ιδρύτρια της Hera Fine Jewelry στο Μπρούκλιν, εξηγεί ότι συχνά προσθέτει χρωματιστές πέτρες, ώστε το κόσμημα να απομακρύνεται αισθητικά από το ύφος αρραβώνα.

Ρουμπίνια και εργαστηριακά διαμάντια μπορούν να αυξήσουν το κόστος κατά 100 έως 300 δολάρια, ανάλογα με το σχέδιο.

Η Μόλι Σουάρεζ, ιδιοκτήτρια του κοσμηματοπωλείου Westshore Diamond στην Τάμπα, παρατηρεί ότι παλαιότερα οι διαζευγμένες πελάτισσες ζητούσαν να μετατρέψουν τα διαμάντια τους σε μενταγιόν ή σκουλαρίκια. Πλέον, ζητούν δαχτυλίδια – πιο τολμηρά, λιγότερο «νυφικά». Αντίκες βάσεις, φαρδιές χρυσές μπάντες, statement κομμάτια.

Σε νομικό επίπεδο, σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ το δαχτυλίδι αρραβώνα θεωρείται «υπό όρους δώρο» που ανήκει στη σύζυγο μετά την τέλεση του γάμου. Άρα, μπορεί να το κρατήσει – και να το μεταμορφώσει.

Από τα social media στο mainstream

Η τάση πέρασε στο ευρύ κοινό όταν η Έμιλι Ρατακόφσκι ανακοίνωσε το 2024 ότι μετέτρεψε τα δύο μεγάλα διαμάντια του δαχτυλιδιού της σε δύο ξεχωριστά κοσμήματα, μετά τον χωρισμό της.

Η κοσμηματοπώλης Άλισον Κέμλα που είχε δημιουργήσει και το αρχικό της δαχτυλίδι, μίλησε για μια «εξαιρετικά ενδυναμωτική πράξη επαναδιεκδίκησης των λίθων».

Ανάλογη κίνηση κάνει και η Ρέιτσελ Ζόι, η οποία μετατρέπει ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι έξι καρατίων –δώρο του πρώην συζύγου της– σε ένα εντυπωσιακό cocktail ring με αισθητική δεκαετίας του ’60. «Δεν χρειάζεται να είσαι παντρεμένη για να φορέσεις ένα τέτοιο δαχτυλίδι», σχολιάζει. «Πες το δαχτυλίδι ελευθερίας».

Σύμβολα προστασίας και νέας ζωής

Για κάποιες γυναίκες, το νέο κόσμημα αποκτά επιπλέον συμβολισμό. Η Ντεμπ Μαρίνο, από το Ορλάντο, επένδυσε περίπου 3.000 δολάρια για να μετατρέψει το μονόπετρό της σε δαχτυλίδι με «μάτι» κάτω από την πέτρα – σύμβολο προστασίας. Πρόσθεσε και ζαφείρια, την πέτρα γέννησης της κόρης της.

«Ο γάμος δεν λειτούργησε, αλλά μου έδωσε το παιδί μου», λέει.

Άλλες, όπως η Κόρα Λέικι από το Λος Άντζελες, προτιμούν πιο διακριτικές επιλογές. Μετέτρεψε την πέτρα της σε μενταγιόν, ώστε να αποφεύγει ερωτήσεις. «Ένα κολιέ δεν ανοίγει την ίδια συζήτηση κάθε φορά», σημειώνει.

Στον αντίποδα, η Τζέιντ Σένκερ, μεσίτρια ακινήτων στη Νέα Υόρκη και συμμετέχουσα στο Netflix «Owning Manhattan», αγκάλιασε τον συμβολισμό. Όπως λέει στη WSJ, τοποθέτησε το διαμάντι της δίπλα σε ένα νέο, εργαστηριακό διαμάντι 4,3 καρατίων.

«Οι πιο δυναμικές γυναίκες είναι εκείνες που δεν φοβούνται να πουν ότι έχουν υπάρξει παντρεμένες – και προχώρησαν», λέει.

Από το στίγμα στο status

Το διαζύγιο δεν προβάλλεται πλέον αποκλειστικά ως αποτυχία. Για κάποιες, αποτελεί πράξη αυτοπροστασίας και αυτοσεβασμού. Το «δαχτυλίδι διαζυγίου» γίνεται απτή υπενθύμιση ότι η ζωή συνεχίζεται – και ότι τα διαμάντια, πράγματι, είναι παντοτινά. Απλώς αλλάζουν νόημα.

Γιατί αν κάποτε το δαχτυλίδι σήμαινε δέσμευση, σήμερα, όπως σχολιάζει και η WSJ, μπορεί να σημαίνει κάτι εξίσου ισχυρό: επιλογή.