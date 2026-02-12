Τεράστιο-δίκτυο-αχυρανθρώπων-με-380-επιχειρήσεις-και-χρέη-43-εκατ.-ευρώ-εξάρθρωσε-η-ΑΑΔΕ

Οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξάρθρωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Το κύκλωμα, δομημένο με μορφή εγκληματικής οργάνωσης, χρησιμοποιούσε 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπούς.

Αυτοί εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και μίας γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.

Ως επικεφαλής του κυκλώματος φέρονται 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός.

Όλοι τους συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από εφόδους στα σπίτια τους που ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι.

Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους μέσα από έναν ειδικό αλγόριθμου που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, και ο οποίος θέτει στο μικροσκόπιο και τη συνολική φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων αυτών.

Το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις (με χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ) «εξαφανίζονταν» κάθε φορά που προέκυπτε έλεγχος. Στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.

Από τη συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια των 11 συλληφθέντων κατασχέθηκαν :