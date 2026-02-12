ΤΕΡΝΑ – ΜΕΤΚΑ: Πρώτο «πράσινο φως» για τη σύμβαση 320 εκατ. του Μητροπολιτικού Πάρκου Φαλήρου

Προχωρά η διαγωνιστική διαδικασία με το σχήμα ΤΕΡΝΑ – ΜΕΤΚΑ – Ηλιοχώρα – ΕΛΕΜΚΑ να έχει ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προωθείται από την Περιφέρεια Αττικής για τη «Δημιουργία Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο».

Ως προσωρινός ανάδοχος ανακηρύχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού (της Περιφέρειας Αττικής) το κοινό σχήμα των ΤΕΡΝΑ – ΜΕΤΚΑ – Ηλιοχώρα – ΕΛΕΜΚΑ, δηλαδή του κατασκευαστικού βραχίονα του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της θυγατρικής Ηλιοχώρα, και του αντίστοιχου κατασκευαστικού οχήματος του ομίλου Metlen μαζί με την εξειδικευμένη θυγατρική ΕΛΕΜΚΑ, στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προωθείται από την Περιφέρεια Αττικής, ο οποίος αφορά στην μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του έργου με τίτλο «Δημιουργία Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο», εκτιμώμενου κόστους άνω των 255 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ στα 320 εκατ.).

Υπενθυμίζεται ότι το - είχε αποκαλύψει την εν λόγω συμμαχία των δύο ομίλων που έδωσαν από κοινού τη μοναδική προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό. Η Περιφερειακή Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει και για το θέμα αυτό σε χτεσινή της συνεδρίαση.

Η Περιφέρεια Αττικής κατά πλειοψηφία αποφάσισε την έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον διαγωνισμό του έργου «Δημιουργία Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο», στο οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «Ένωση Οικονομικών Φορέων ΤΕΡΝΑ ΑΕ – ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – Ηλιοχώρα Α.Ε. – ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο «Δημιουργία Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο», στο ύψος της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι 241.553.798,30€ (πλέον ΦΠΑ) με ποσοστό έκπτωσης 5,50% και την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και της Επιτροπής Διαγωνισμού για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, αναμένονται τα επόμενα βήματα.

Το έργο θα αναμορφώσει την περιοχή που βρίσκεται μεταξύ του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας (ΣΕΦ) και της πρώην Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Tae Kwon Do», αλλά και μπροστά από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου, η ανάπλαση της περιοχής προβλέπει τη δημιουργία πάρκου πρασίνου έκτασης περίπου 90 στρεμμάτων, αθλητικές εγκαταστάσεις (ένα πολυλειτουργικό κέντρο αθλοπαιδιών, δύο κολυμβητήρια και μια ζώνη beach-volley), παιδικές χαρές, ποδηλατοδρόμους, τεχνητούς υγρότοπους, χώρους εκδηλώσεων, αμφιθέατρα κ.λπ.

Το 75% της έκτασης θα καλυφθεί με περισσότερα από 4.000 δένδρα και πάνω από 210.000 φυτά, ενώ θα υπάρχουν «πράσινες διαδρομές και ζώνες αναψυχής για περιπάτους, ποδηλασία και άθληση, χώροι για ήπιες πολιτιστικές δραστηριότητες και χώροι για περιβαλλοντικές δράσεις και συμμετοχική δημιουργία. Το υπόλοιπο 25% θα φιλοξενεί ήπιες πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες, όπως γήπεδα, ποδηλατοδρόμους, πολυχώρους άθλησης και θεματικούς χώρους για παιδιά.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, η οποία, παρά το μεγάλο μέγεθός της, δεν διαχωρίζεται σε επιμέρους υποέργα.