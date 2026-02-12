Close Menu
    Τι δώρα δέχθηκαν το 2025 ο Κυριάκος Μητσοτάκης και υπουργοί της Κυβέρνησης – Ολόκληρη η λίστα

    Στη δημοσιότητα έδωσε η Προεδρία της Κυβέρνησης τον πλήρη κατάλογο των δώρων που δέχθηκαν το 2025, σε επίσημες συναντήσεις τους, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και υπουργοί της κυβέρνησης. 

    Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Προεδρίας, πρόκειται για αντικείμενα «με ιδιαίτερη εθνική, ιστορική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική αξία». 

    Όπως επισημαίνεται τα αντικείμενα που προσφέρονται ως δώρα στα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς, περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου εφόσον:
    1.    Η εκτιμώμενη αξία τους υπερβαίνει τα διακόσια (200) ευρώ,
    2.    Η εκτιμώμενη αξία είναι έως και διακόσια (200) ευρώ ή πρόκειται για αναλώσιμα αγαθά, εφόσον το μέλος της Κυβέρνησης ή ο Υφυπουργός στον οποίο προσφέρθηκε το δώρο δηλώσει ότι επιθυμεί να περιέλθει αυτό στην κυριότητα του Δημοσίου. 

    Ενδεικτικά, ο πρωθυπουργός έλαβε:

    – «Φάτνη από αλάβαστρο με μπρούτζινα στοιχεία» – 22.12.2025 Δωρητής: Mahmoud Abbas, Πρόεδρος Παλαιστινιακής Αρχής. 
    – «Χειροποίητο παραδοσιακό χαλί (150cm X 200cm) από μαλλί» 13.01.2025 – Δωρητής: Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, Πρίγκιπας – Διάδοχος Σαουδικής Αραβίας. 
    – «Δύο  μικρά χαλιά μάλλινα χειροποίητα» – 16.11.2025 – Δωρητής: Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Πρόεδρος Ουκρανίας
    – «Ασημένιος δίσκος εγχάρακτος διαμ. 21εκ» – 02.12.2025 – Δωρητής: Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος. 

    Δείτε αναλυτικά την επίσημη λίστα ΕΔΩ
     

