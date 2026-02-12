Το παρασκήνιο της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Το μενού και οι διάλογοι – Φωτογραφίες

Μια συνάντηση με πολλές σημειολογικές λεπτομέρειες ήταν η χθεσινή στην Άγκυρα, με αποκορύφωμα το δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξεχώρισε, μάλιστα, το video wall όπου προβάλλονταν εικόνες των δύο ηγετών και μήνυμα καλωσορίσματος του κ. Μητσοτάκη στην Άγκυρα στα τουρκικά και στα ελληνικά.

«Αυτό δείχνει το δρόμο που έχουμε διανύσει από το ‘Μητσοτάκης γιοκ’ μέχρι σήμερα» σχολίασε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στην Άγκυρα, Μανώλης Κωστίδης.

Από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν το «πηγαδάκι» του Ερντογάν – Μητσοτάκη – Οικουμενικού Πατριάρχη, όταν ο Τούρκος πρόεδρος έδειξε στον κ.κ.Βαρθολομαίο το κομπολόι που δώρισε στον Έλληνα πρωθυπουργό. Μάλιστα, όπως σημείωσε ο Μανώλης Κωστίδης, η τουρκική πλευρά τίμησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο δείπνο τοποθετώντας τον στο κεντρικό τραπέζι, όπου κάθονταν οι υπουργοί Οικονομικών και οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών.

Το πλούσιο μενού

Η ορχήστρα συνόδευσε το δείπνο με ελληνική και τουρκική μουσική

Ο τουρκικός Τύπος για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Η Hurriyet έχει ως τίτλο τη δήλωση του Ερντογάν «Τα προβλήματά μας δεν είναι χωρίς λύσεις» και προσθέτει ότι «οι δυο ηγέτες συζήτησαν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

Και η Milliyet έχει τίτλο «Δεν υπάρχει πρόβλημα δίχως λύση». «Στην επίσκεψη του Μητσοτάκη στην Άγκυρα και από τις δυο όχθες του Αιγαίου δόθηκαν μηνύματα για εποικοδομητικό διάλογο και λύσεις».

Η Aksam επίσης χρησιμοποιεί τη δήλωση του Ερντογάν «Δεν υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούμε να επιλύσουμε».

