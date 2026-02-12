Το Πεκίνο μειώνει τους δασμούς στα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ε.Ε.

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, ότι θα επιβάλει τελικά, σημαντικά χαμηλότερους δασμούς από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί, σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι νέοι δασμοί θα κυμαίνονται από 7,4% έως 11,7% και θα ισχύουν από αύριο και για πέντε χρόνια. Οι δασμοί ισχύουν για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των φρέσκων και επεξεργασμένων τυριών και ορισμένων ειδών γάλακτος και κρέμας γάλακτος.

«Η έρευνα διαπίστωσε ότι ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ε.Ε. επωφελήθηκαν από επιδοτήσεις που προκάλεσαν πραγματική ζημιά για την κινεζική γαλακτοβιομηχανία», σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Δασμοί

Τον περασμένο Δεκέμβριο το Πεκίνο είχε θέσει προσωρινά σε ισχύ δασμούς από 21,9% έως 42,7% σε ορισμένα ευρωπαϊκά γαλακτοκομικά προϊόντα. Η απόφαση είχε ληφθεί σε αντίποινα για την επιβολή από την Ε.Ε. υψηλών δασμών στα εισαγόμενα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα.

Μετά την αντιπαράθεση για τα αυτοκίνητα, το Πεκίνο έθεσε επίσης στο στόχαστρο τις εισαγωγές κονιάκ και άλλων ευρωπαϊκών αλκοολούχων ποτών.

Η Ε.Ε. κατηγορεί την Κίνα ότι χρησιμοποιεί επιδοτήσεις για να διατηρήσει τεράστια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην παραγωγή χάλυβα, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή βιομηχανία.