Το-challenge-των-30-ημερών:-Έπρεπε-να-εξοικονομήσω-χρήματα.-Τι-έμαθα-για-τις-οικονομικές-μου-συνήθειες-και-την…τιμή-της-μπριζόλας

Ξόδεψε περισσότερα από όσα υπολόγιζε στις γιορτές. Αποφάσισε να περιορίσει την ζημιά. Μπήκε σε ένα challenge 30 ημερών, Θα ξόδευε μόνο για τα απαραίτητα. Η Ashley Archambault «εξομολογείται» την εμπειρία της στο Bussines Insider.

«Κατά τη διάρκεια των γιορτών, ξόδεψα περισσότερα από όσα είχα σκοπό για δώρα στην οικογένειά μου. Δεν χρεώθηκα, αλλά σίγουρα ξεπέρασα το προσωπικό μου όριο. Έτσι, μετά τα Χριστούγεννα, δεσμεύτηκα αυστηρά να μην ξοδέψω τίποτα για 30 ημέρες, προκειμένου να ανακάμψω οικονομικά μετά τις επιπλέον δαπάνες.

Στόχος μου ήταν να πληρώνω μόνο λογαριασμούς. Δεν ήθελα να αγοράσω τίποτα επιπλέον, αλλά ήξερα ότι πάντα προκύπτουν κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα να χρειαστεί ο γιος μου κάτι για το σχολείο. Είπα στον εαυτό μου εκ των προτέρων ότι θα «έσπαγα» μόνο για τα απολύτως απαραίτητα. Κατά τη διάρκεια των 30 ημερών, οι πληρωμές σε ιατρικά ραντεβού ήταν οι μόνες απρόβλεπτες αγορές που έκανα.

Πέρασα τον υπόλοιπο μήνα εστιάζοντας στις καταναλωτικές μου συνήθειες.

Έπρεπε πρώτα να περιορίσω τα έξοδα που έκανα αργά το βράδυ στο κινητό

Το πρωί πριν από την λήψη του «μέτρου», ξύπνησα μετανιωμένη που ξόδεψα 25 δολάρια για ζαχαρωτά στο διαδίκτυο το προηγούμενο βράδυ. Όταν προσπάθησα να ακυρώσω την παραγγελία μου ήταν πολύ αργά. Είχε ήδη αποσταλεί.

Κατά τη διάρκεια του «τεστ» παρατήρησα ότι η νυχτερινή περιήγηση στο κινητό μου είναι η λιγότερο συνετή φάση για τις δαπάνες μου. Για να το περιορίσω, ανάγκασα τον εαυτό μου να κοιμηθεί πάνω του. Αναγκάστηκα να αφήσω ό,τι ήθελα στο ηλεκτρονικό καλάθι και να κοιμηθώ. Αδιαμφισβήτητα, μέχρι το επόμενο πρωί, σκεφτόμουν πως ό,τι ήθελα το προηγούμενο βράδυ ήταν ανόητο ή περιττό.

Με το να κοιμάμαι πάνω σε αυτό, αποφεύγω τις παρορμητικές αγορές για τις οποίες αργότερα μετανιώνω, αλλά και βλέπω τι πραγματικά θέλω. Βάζω στη λίστα επιθυμιών για τα γενέθλιά μου όσα πράγματα εξακολουθούσα να θέλω το πρωί. Με κάνει να νιώθω ότι κι έτσι τα αποκτώ, ενώ παράλληλα μου δίνει κάτι να περιμένω με ανυπομονησία.

Άρχισα να χρησιμοποιώ ξανά μετρητά

Σπάνια είχα μετρητά στο παρελθόν, αλλά κατά τη διάρκεια της πρόκλησης, παρατήρησα ότι ένιωθα καλύτερα να ξοδέψω ό,τι είχα ήδη στο πορτοφόλι μου παρά να βάλω τα πάντα στην κάρτα μου.

Αποφάσισα να αρχίσω να έχω μετρητά μαζί μου όταν ψώνιζα για σούπερ μάρκετ και παρατήρησα ότι έβλεπα τα πράγματα στην πραγματική τους χρηματική αξία όταν πήγαινα για ψώνια.

Η μπριζόλα, για παράδειγμα, μου φάνηκε πολύ μεγαλύτερη σπατάλη όταν έπρεπε να πληρώσω 20 με 30 δολάρια για αυτήν στο ταμείο.

Αποφάσισα να δώσω προτεραιότητα στην αποταμίευση για την οικογένειά μου

Όσο λιγότερα χρήματα ξόδευα, τόσο περισσότερο έβλεπα τι είχα στο σπίτι. Έδωσα μεγαλύτερη προσοχή στην οικογένειά μου, συμπεριλαμβανομένων των κατοικίδιων ζώων. Ο μεγαλύτερος σκύλος μου χρειάζεται πραγματικά καθαρισμό δοντιών, αλλά δεδομένου ότι κοστίζει περίπου 700 δολάρια, το ανέβαλα.

Σκέφτηκα πόσο γρήγορα θα μπορούσα να μαζέψω χρήματα για κτηνιατρική περίθαλψη, αν δεν ξόδευα επιπόλαια, όπως για τα ζαχαρωτά των 25 δολαρίων, και συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα να το κάνω σε ένα ή δύο μήνες με προσεκτική διαχείριση των χρημάτων.

Αποφάσισα να θέλω να ξοδεύω πιο προσεκτικά με την οικογένειά μου από εδώ και στο εξής.

Παρατήρησα σε τι είμαι «ευάλωτος»

Μου είναι πιο δύσκολο να σταματήσω τον εαυτό μου από το να αγοράζω βιβλία και μπλουζάκια. Ποτέ δεν θα έχω αρκετά από τα δύο. Αλλά αυτό που μου είναι εμφανές τώρα είναι ότι ένα βιβλίο κοστίζει περίπου 10 δολάρια και ένα μπλουζάκι περίπου 25 δολάρια – και τα δύο αγορασμένα από το Amazon.

Αυτές οι τιμές δεν φαίνονται υπερβολικές, αλλά µε συχνές αγορές κάθε µήνα εύκολα φτάνουν τα 100 δολάρια.

Έχοντας αναγνωρίσει ότι αυτά τα δύο αντικείμενα είναι οι αδυναμίες μου, κατάφερα να σπάσω αυτή τη συνήθεια.

Όσο λιγότερα ξόδευα, τόσο πιο ευγνώμων γινόμουν

Το να μην επιτρέψω στον εαυτό μου να αγοράσει τίποτα καινούργιο για ένα μήνα με έκανε να εκτιμήσω περισσότερο κάθε αγαθό που ήδη είχα. Παρατήρησα τον εαυτό μου να φροντίζει καλύτερα τα ρούχα του και τις ηλεκτρικές συσκευές

Διάβασα μερικά από τα πολλά, αδιάβαστα, βιβλία που είχα εδώ και καιρό.

Στη συνέχεια, έγινα πιο «ειλικρινής» σχετικά με τις σειρές και τις ταινίες που παρακολουθούσαμε στην πραγματικότητα. Μειώσαμε τους μηνιαίους λογαριασμούς μας κατά σχεδόν 100 δολάρια ακυρώνοντας μερικές υπηρεσίες streaming.

Βλέπω πλέον κάθε αγορά ως μια απόφαση μεταξύ αυτού που πραγματικά χρειαζόμαστε και αυτού που πραγματικά δεν χρειαζόμαστε. Η διαδικασία με βοήθησε να δω τι πραγματικά έχει σημασία στη ζωή, όπως το να φροντίζω περισσότερο για την υγεία του σκύλου μου.

Πλέον αισθάνομαι πόσο πολύτιμο είναι το χρήμα, ειδικά όταν ψωνίζω είδη παντοπωλείου. Η μπριζόλα μας, η οποία κοστίζει μια μικρή περιουσία, είναι κατά κάποιο τρόπο γευστικότερη επειδή βλέπω το πραγματικό κόστος».