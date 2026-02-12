Χατζηβασιλείου:-Ο-πρωθυπουργός-έθεσε-το-casus-belli-μέσα-στην-Άγκυρα,-πού-είναι-οι-πατριώτες-του-πληκτρολογίου;

Στη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα αναφέρθηκε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Αποτιμώντας τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε μιλώντας σήμερα το πρωί στον ΑΝΤ1 πως «ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε δημόσια και ξεκάθαρα το ζήτημα του casus belli μέσα στην Άγκυρα», ενώ σημείωσε πως παράλληλα παρουσίασε τις εθνικές θέσεις με αυτοπεποίθηση και καθαρό λόγο.

Ο κ. Χατζηβασιλείου χαρακτήρισε «θετικό το κλίμα παρά τις διαφωνίες», επισημαίνοντας ότι το σημαντικότερο αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν η απόφαση των δύο ηγετών να «ξαναπιάσουν το νήμα» των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Όπως ανέφερε, «συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η διαδικασία επαναπροσέγγισης που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023 και να παραμείνει λειτουργικός ο δίαυλος επικοινωνίας Αθήνας–Άγκυρας, ώστε να υπάρχει μηχανισμός αποσυμπίεσης εντάσεων σε περίπτωση κρίσης».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην παρουσία και στις δημόσιες τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα. «Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε όλες τις εθνικές θέσεις ξεκάθαρα, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις», υπογράμμισε. Ξεχώρισε δε δύο κρίσιμες παρεμβάσεις: την αποκατάσταση της αλήθειας για τη μειονότητα στη Θράκη, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για Έλληνες μουσουλμάνους πολίτες –«Ευρωπαίους Έλληνες μουσουλμάνους πολίτες», όπως σημείωσε– και τη σαφή αναφορά για άρση του casus belli.

«Δεν θυμάμαι στη μεταπολίτευση Έλληνα Πρωθυπουργό να ζητά έτσι καθαρά, μέσα στην Τουρκία, ενώπιον Τούρκου ηγέτη, την άρση αυτής της απαράδεκτης απειλής. Και μάλιστα χωρίς να υπάρξει ουσιαστική αντίδραση από την άλλη πλευρά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο βουλευτής Σερρών υπογράμμισε ότι η χθεσινή επίσκεψη δικαίωσε απόλυτα την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει στο 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. «Η προετοιμασία που έγινε από το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Γιώργο Γεραπετρίτη ήταν απολύτως επιτυχημένη. Ο Πρωθυπουργός εξέθεσε όλες τις εθνικές θέσεις χωρίς να ξεθωριάσει καμία κόκκινη γραμμή», ανέφερε.

Αναφερόμενος στη στάση της τουρκικής πλευράς και στις προσπάθειες ανάδειξης δήθεν εσωτερικών διαφωνιών στην Ελλάδα, ο κ. Χατζηβασιλείου ήταν κατηγορηματικός: «Η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι ενιαία. Η κυβέρνηση έχει μία φωνή και δεν υπάρχει καμία απολύτως διχογνωμία. Η Τουρκία ας μην ψάχνει προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν». Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι στην ίδια την Τουρκία εμφανίζονται συχνά αντιφατικές δηλώσεις, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά τον ρόλο του Μπαχτσελί, ο οποίος πολλές φορές κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από τον Πρόεδρο Ερντογάν.

Παράλληλα, κάλεσε όσους είχαν ασκήσει κριτική στη συνάντηση να τοποθετηθούν συγκεκριμένα: «Αναρωτιέμαι τι έχουν να πουν σήμερα όλοι οι “πατριώτες του πληκτρολογίου”. Πού είδαν ραγιαδισμό; Πού είδαν υποχωρητικότητα; Πού είδαν ενδοτισμό στη χθεσινή συνάντηση; Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά».

Όπως επισήμανε, αν και δεν υπήρξε συμφωνία επί της βασικής διαφοράς – της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ – οι δύο πλευρές «συμφώνησαν στα σημεία όπου διαφωνούν και συμφώνησαν ότι μπορούν να συνομιλούν», κάτι που από μόνο του αποτελεί βήμα ωριμότητας.

Τέλος, ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε στη σημασία της θετικής ατζέντας και των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας–Τουρκίας. «Ορισμένοι παλαιότερα χλεύασαν τη θετική ατζέντα, όμως αυτή παράγει αποτελέσματα. Ο όγκος του διμερούς εμπορίου ανέρχεται στα 6,7 δισ. ευρώ ετησίως και στόχος είναι να φτάσουμε τα 10 δισ. Η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μπορεί να διευκολύνει και τις πολιτικές επαφές», σημείωσε.