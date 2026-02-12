alpha-bank:-Αυξάνει-κατακόρυφα-την-τιμή-στόχο-στα-4,90-ευρώ-η-citi

Οι εκτιμήσεις της Citi για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) υποχωρούν κατά 1%-3% σε όλο τον ορίζοντα προβλέψεων.

Σε ενημέρωση του μοντέλου της για την Alpha Bank προχώρησε η Citi, μετά την ενημέρωση που έλαβε από τη διοίκηση λίγο πριν τα αποτελέσματα του τετάρτου τριμήνου.

Το επικαιροποιημένο μοντέλο αποτυπώνει πλέον με μεγαλύτερη ακρίβεια την ολοκλήρωση δύο συναλλαγών M&A στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, καθώς και την εκκίνηση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών. Παράλληλα, ενσωματώνει την προαναγγελθείσα αναταξινόμηση εσόδων από ακίνητα σε έσοδα από προμήθειες, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, με στόχο την καλύτερη ευθυγράμμιση της παρουσίασης με εκείνη των συγκρίσιμων ομίλων.

Οι εκτιμήσεις της Citi για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) υποχωρούν κατά 1%-3% σε όλο τον ορίζοντα προβλέψεων. Παρά τη μικρή καθοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τα EPS, αυξάνει την τιμή-στόχο στα 4,90 ευρώ από 4,20 ευρώ (buy) μειώνοντας το κόστος ιδίων κεφαλαίων στο 10,5% από 11,5%, προκειμένου να αποτυπωθούν τα χαμηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου (ERPs) και η σταδιακή υποχώρηση των παραγόντων κινδύνου, όπως η ουσιαστική πρόοδος στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και η βελτίωση της κερδοφορίας.

Η διοίκηση επανέλαβε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να υπερβούν τα 1,6 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 460 εκατ. ευρώ, μετά και την αναταξινόμηση των εσόδων από ακίνητα.

Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα αναμένεται να προσεγγίσουν τα 870 εκατ. ευρώ, με το κόστος κινδύνου να παραμένει στις 45 μονάδες βάσης, επιβεβαιώνοντας τη διατηρούμενη υψηλή ποιότητα του ενεργητικού. Με βάση τα παραπάνω, η τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης καθαρών κερδών ύψους 900 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2025.

Στα φετινά αποτελέσματα θα ενσωματωθούν δύο μήνες συνεισφοράς από την εξαγορά της Astrobank, ενώ το κόστος του σχεδίου εθελούσιας εξόδου που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026 θα αποτυπωθεί στο επόμενο τρίμηνο.