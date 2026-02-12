Alpha Finance – AXIA Research: Αναβάθμιση της τιμής στόχου για Τρ. Κύπρου στα 10,90 ευρώ/μετοχή

Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί την ηγετική της θέση στην κυπριακή τραπεζική αγορά, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση (CET1 στο 20,5%), χαμηλό δείκτη δανείων προς καταθέσεις (50%) και ενισχυμένη κάλυψη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Σε αναβάθμιση της τιμής στόχου για την Τράπεζα Κύπρου στα 10,90 ευρώ/μετοχή (από 9,40 ευρώ) προχωρούν οι αναλυτές των Alpha Finance – AXIA Research, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση “buy”, καθώς εστιάζουν στη βελτιωμένη δυναμική κερδοφορίας και στην αναμενόμενη ορατότητα γύρω από την αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί την ηγετική της θέση στην κυπριακή τραπεζική αγορά, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση (CET1 στο 20,5%), χαμηλό δείκτη δανείων προς καταθέσεις (50%) και ενισχυμένη κάλυψη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, στοιχεία που δημιουργούν σημαντική ευελιξία για ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου και ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους.

Οι αναλυτές αναθεωρούν ανοδικά τις προβλέψεις τους, ενσωματώνοντας ευνοϊκότερες τάσεις στο κόστος καταθέσεων, ισχυρότερη συνεισφορά από προμήθειες και ασφαλιστικά έσοδα, καθώς και συγκρατημένη αύξηση τους κόστους. Ως αποτέλεσμα, οι εκτιμήσεις για καθαρά έσοδα από τόκους και προ προβλέψεων κέρδη ενισχύονται, με την απόδοση επί ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) να διαμορφώνεται άνω του 15% σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, υποστηρίζοντας ένα ελκυστικό επενδυτικό αφήγημα ισχυρής κερδοφορίας και δημιουργίας κεφαλαίων.

Σε επίπεδο αποτίμησης, οι Alpha Finance – AXIA Research θεωρούν ότι η μετοχή εξακολουθεί να προσφέρει περιθώρια επαναξιολόγησης (re-rating), διαπραγματευόμενη σε 1,5x P/TBV και 9,4x P/E για το 2026, εκτιμώντας συνολική απόδοση 18% περίπου από τα τρέχοντα επίπεδα. Σημειώνουν επίσης ότι η επικείμενη παρουσίαση των μελλοντικών σχεδίων του Ομίλου στις αρχές Μαρτίου αναμένεται να ενισχύσει την ορατότητα γύρω από τις τάσεις κερδοφορίας καθώς και τις επιλογές της διοίκησης προκειμένου να εκμεταλλευτεί την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια σε όφελος των μετόχων.