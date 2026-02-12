efg-outlook-2026:-Οι-10-βασικές-θεματικές-που-θα-διαμορφώσουν-την-παγκόσμια-οικονομία-το-2026

Οι ΗΠΑ αναμένεται να αποτελέσουν την ταχύτερα αναπτυσσόμενη ανεπτυγμένη οικονομία το 2026, χάρη στην οικονομική ανθεκτικότητα, στη σαφώς προσδιορισμένη αναπτυξιακή στρατηγική και στην ηγετική θέση στον τομέα της τεχνολογίας.

Η EFG International παρουσίασε τις δέκα βασικές θεματικές που αναμένεται να διαμορφώσουν την παγκόσμια οικονομία και το επενδυτικό τοπίο το 2026, σε μια ειδική εκδήλωση για επιλεγμένους πελάτες που διοργάνωσε το υποκατάστημα της EFG στην Αθήνα.

Τη στρατηγική επενδύσεων του Ομίλου ανέλυσαν ο Moz Afzal, Global Chief Investment Officer, και ο Daniel Murray, Deputy CIO, οι οποίοι επισκέφθηκαν την ελληνική πρωτεύουσα για να συμμετάσχουν μαζί με τον Δημήτρη Κεφαλογιάννη, CEO του γραφείου της EFG στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνικής αγοράς για τον διεθνή Όμιλο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της EFG για το 2026, όπως παρουσιάστηκαν από τον Moz Afzal, Global Chief Investment Officer, οι ΗΠΑ αναμένεται να αποτελέσουν την ταχύτερα αναπτυσσόμενη ανεπτυγμένη οικονομία το 2026, χάρη στην οικονομική ανθεκτικότητα, στη σαφώς προσδιορισμένη αναπτυξιακή στρατηγική και στην ηγετική θέση στον τομέα της τεχνολογίας. Η παρουσίαση ανέδειξε επίσης τη σημασία ευνοϊκών κυκλικών παραγόντων, όπως το χαμηλότερο περιβάλλον επιτοκίων, η μείωση των τιμών της ενέργειας και η συνεχιζόμενη δημοσιονομική στήριξη.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο αναπτυξιακό σχέδιο των ΗΠΑ γνωστό ως «3-3-3», το οποίο στοχεύει σε 3% πραγματική αύξηση του ΑΕΠ, δημοσιονομικό έλλειμμα στο 3% του ΑΕΠ και αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κατά 3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Παρά τον φιλόδοξο χαρακτήρα του, η ύπαρξη ενός σαφούς και συνεκτικού σχεδίου επισημάνθηκε ως βασικός παράγοντας διαφοροποίησης για τις ΗΠΑ σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες.

Στον τομέα των επιτοκίων, η EFG εκτιμά ότι τα βασικά επιτόκια στις κύριες ανεπτυγμένες οικονομίες θα αγγίξουν το χαμηλότερο σημείο τους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και στη συνέχεια θα παραμείνουν κοντά σε ουδέτερα επίπεδα, περιορίζοντας το περιθώριο για περαιτέρω μειώσεις. Αντίθετα, σε επιλεγμένες αναδυόμενες αγορές, τα υψηλά πραγματικά επιτόκια δημιουργούν ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες, με τη Βραζιλία να ξεχωρίζει λόγω των υψηλών αποδόσεων και το Μεξικό να ωφελείται από την ισχυρότερη ανάπτυξη των ΗΠΑ και τη νομισματική σταθερότητα.

Στις αγορές ομολόγων, η δημοσιονομική βιωσιμότητα, αναδείχθηκε ως βασικό θέμα για το 2026. Στις ΗΠΑ, η σταθεροποίηση του δημοσίου χρέους, θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν υλοποιηθεί το σχέδιο «3-3-3», συμβάλλοντας στην άμβλυνση των ανησυχιών των αγορών. Στην Ευρώπη, ωστόσο, χώρες όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να τεθούν υπό αυξημένη επιτήρηση, καθώς οι αγορές παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες σε ζητήματα δημοσιονομικής αξιοπιστίας.

Τα 10 βασικά θέματα που αναμένεται να διαμορφώσουν την παγκόσμια οικονομία και το επενδυτικό τοπίο συνοψίζονται ως εξής:

Η αμερικανική οικονομία αναμένεται να ηγηθεί της παγκόσμιας ανάπτυξης, με αιχμή την ανθεκτικότητά της, ένα σαφές αναπτυξιακό σχέδιο και τεχνολογική πρωτοπορία, ενισχυόμενη από χαμηλότερα επιτόκια, μειωμένο ενεργειακό κόστος και δημοσιονομικά κίνητρα. Τα επιτόκια στις ανεπτυγμένες οικονομίες πλησιάζουν το κατώτατο όριό τους, περιορίζοντας τα περιθώρια περαιτέρω μειώσεων, ενώ οι αναδυόμενες αγορές, με υψηλά πραγματικά επιτόκια και αποδόσεις, προσφέρουν επιλεκτικές επενδυτικές ευκαιρίες. Οι αγορές ομολόγων εισέρχονται σε μία περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας, με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα να τίθεται υπό επιτήρηση σε αγορές όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το γεωπολιτικό τοπίο αναδιαμορφώνεται, με επίκεντρο τον ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, τη διαμόρφωση νέων συμμαχιών, την άνοδο του κρατικού καπιταλισμού και μια ολοένα και πιο κατακερματισμένη εκλογική βάση. Τα 3 Ds του Προέδρου Τραμπ: DOGE, Deregulation and Drugs (DOGE, η απορρύθμιση και η τιμολόγηση των φαρμάκων). Η μεταρρυθμιστική agenda του Προέδρου Τραμπ αναμένεται να συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό και κατά το δεύτερο έτος της θητείας του. Η ευρεία απορρύθμιση παραμένει κεντρικό θέμα, με ιδιαίτερη έμφαση στη στέγαση και την αλλαγή των ζωνών χρήσης γης, καθώς θεωρείται καθοριστική για την επίτευξη του στόχου της πραγματικής οικονομικής ανάπτυξης κατά 3%. Η κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης επιταχύνεται, με τις ΗΠΑ και την Κίνα να ηγούνται μεγάλης κλίμακας επενδυτικών προγραμμάτων, την ώρα που η διαθεσιμότητα της ενέργειας, αναδεικνύεται σε καθοριστικό περιοριστικό παράγοντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε φάση αναδιάρθρωσης και μεταρρυθμίσεων, υπό την πίεση γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξανόμενων αμυντικών αναγκών, με θετικές προοπτικές για τις μετοχές μικρότερων ευρωπαϊκών και ελβετικών εταιρειών. Οι αναδυόμενες αγορές διαμορφώνουν ευνοϊκές προοπτικές, υποστηριζόμενες από ελκυστικές αποτιμήσεις, αποδυναμωμένο αμερικανικό δολάριο και ισχυρές δημογραφικές δυναμικές. Οι ιδιωτικές αγορές στρέφονται προς μεγαλύτερη ρευστότητα και διαφοροποίηση, με αυξημένη έμφαση σε στρατηγικές όπως οι δευτερογενείς συναλλαγές και οι εξαγορές μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Οι Δημόσιες Εγγραφές (IPO) και οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (M&A) αναμένεται να ανακάμψουν, με έμφαση στην ποιότητα, τη στρατηγική σημασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης της EFG International για την παρουσίαση του μακροοικονομικού Outlook για το 2026, ο κ. Δημήτριος Κεφαλογιάννης, CEO του Υποκαταστήματος της EFG στην Αθήνα, δήλωσε: «Επενδύοντας σε μία εξαιρετικά ικανή τοπική ομάδα, στην καλλιέργεια μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και στην παροχή εξατομικευμένων wealth management λύσεων, αξιοποιώντας τη διεθνή τεχνογνωσία της EFG, το υποκατάστημα της Αθήνας έχει καταστεί αξιόπιστος συνεργάτης για τους ιδιώτες πελάτες μας στην Ελλάδα. Η ικανότητά μας να προσφέρουμε άμεση και αποκλειστική πρόσβαση σε κορυφαία, επενδυτικά στελέχη του Ομίλου, μας επιτρέπει να αξιοποιούμε την εμπειρία αυτή και να μετατρέπουμε τη διεθνή επενδυτική γνώση σε στοχευμένες, υψηλής προστιθέμενης αξίας συμβουλές για τους πελάτες μας».

Από την πλευρά του, ο κ. Moz Afzal, Global CIO of EFG, σημείωσε: «Ως μία ιδιωτική τράπεζα, στόχος μας είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και ολοκληρωμένες λύσεις wealth management. Αξιοποιώντας τη διεθνή παρουσία της EFG International, συνδυάζουμε τη διεθνή τεχνογνωσία με τη σε βάθος γνώση των τοπικών αγορών. Από την ίδρυσή μας στη Ζυρίχη το 1995, η κύρια δύναμή μας υπήρξε το επιχειρηματικό πνεύμα, το οποίο έχει τις ρίζες του στην ελβετική παράδοση της ιδιωτικής τραπεζικής. Αυτή η φιλοσοφία έχει εδραιωθεί πλήρως στη δική μας τοπική παρουσία, από την έναρξη της λειτουργίας της EFG στην Αθήνα το 2014. Μαζί με τον Daniel Murray, είχαμε τη χαρά να παρουσιάσουμε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα 10 επενδυτικά μας θέματα, στηρίζοντας τους CROs (Client Relationship Officers) και τους πελάτες μας, μέσα σε ένα ολοένα και πιο σύνθετο επενδυτικό περιβάλλον».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μία ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των στελεχών της EFG και των πελατών της, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της τράπεζας για συνεχή ενημέρωση των Ελλήνων επενδυτών. Η παρουσίαση του Outlook 2026 στην Αθήνα, εντάσσεται στο διευρυμένο και διεθνές πρόγραμμα ενημέρωσης πελατών της EFG International, που έχει ως στόχο την υποστήριξη της έγκαιρης και στρατηγικής λήψης αποφάσεων ενόψει των διαρκώς εξελισσόμενων προκλήσεων και ευκαιριών.

Η έκδοση του EFG Outlook 2026 είναι διαθέσιμη εδώ.