goldman-sachs:-«Βλέπει»-το-ΧΑ-στις-2.500-μονάδες-και-δίνει-ισχυρό-«buy»-στις-ελληνικές-τράπεζες

Σε εκτεταμένη προς τα επάνω αναθεώρηση των προβλέψεων της για την ελληνική αγορά προχώρησε η Goldman Sachs, προβλέποντας ότι ο Γενικός Δείκτης θα φτάσει τις 2.500 μονάδες. Παράλληλα, προβλέπει άνοδο των τιμών-στόχων για τις ελληνικές τράπεζες.

Η Goldman εκτιμά ότι ο κλάδος εισέρχεται σε φάση διαρθρωτικά υψηλότερης κερδοφορίας και αυξημένης στρατηγικής ευελιξίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο αμερικανικός οίκος αναβαθμίζει τη σύσταση για τη Eurobank σε «αγορά», διατηρεί τη σύσταση «αγορά» για την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank, ενώ υποβαθμίζει την Εθνική Τράπεζα σε «ουδέτερη», αποκλειστικά για λόγους αποτίμησης μετά τη σημαντική άνοδο της μετοχής της.

Οι νέες τιμές-στόχοι για τον επόμενο δωδεκάμηνο ορίζοντα διαμορφώνονται στα 5,00 ευρώ για τη Eurobank (περιθώριο ανόδου 21%), στα 10,50 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς (20%), στα 5,10 ευρώ για την Alpha Bank (22%) και στα 16,75 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα (11%). Συνολικά, οι τιμές-στόχοι αυξάνονται κατά μέσο όρο κατά περίπου 27%, κυρίως λόγω χαμηλότερου κόστους κεφαλαίου, ενώ η Goldman Sachs υιοθετεί πλέον αποτίμηση με βάση τον δείκτη P/E, επικαλούμενη μεγαλύτερη προβλεψιμότητα κερδών.

Ο οίκος σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν περάσει σε μια «νέα εποχή», με ισχυρούς κεφαλαιακούς δείκτες, ανθεκτικότερα επιχειρηματικά μοντέλα και ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον. Η χρηματιστηριακή τους εικόνα επιβεβαιώνει τη μεταστροφή: από τα τέλη του 2021 οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έχουν ενισχυθεί κατά μέσο όρο περίπου 400%, έναντι ανόδου περίπου 170% του ευρωπαϊκού τραπεζικού δείκτη SX7P, ενώ από την αρχή του έτους καταγράφουν κέρδη περίπου 20%, έναντι 4% του ίδιου δείκτη. Παρά την εντυπωσιακή πορεία, η Goldman Sachs βλέπει επιπλέον μέσο ανοδικό περιθώριο γύρω στο 20%.

Η αναβάθμιση της Eurobank στηρίζεται στο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό της μοντέλο και τη γεωγραφική παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, με σταθερή απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 15%. Αντίθετα, η υποβάθμιση της Εθνικής Τράπεζας δεν συνδέεται με επιδείνωση θεμελιωδών μεγεθών, αλλά με τη σχετική αποτίμηση μετά το ισχυρό ράλι της μετοχής.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το επενδυτικό αφήγημα των ελληνικών τραπεζών παραμένει, κατά τον οίκο, ιδιαίτερα ελκυστικό. Η πιστωτική επέκταση εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί περίπου στο διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, υποστηριζόμενη από υψηλή αποδοτικότητα, συνεχιζόμενη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού και αυξανόμενες διανομές. Παράλληλα, οι αποτιμήσεις παραμένουν σε discount έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών, περίπου 10 φορές τα κέρδη έναντι 11 φορές στην Ευρώπη. Η Goldman Sachs προβλέπει μέση απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 14%-15% για την περίοδο 2026-2028 και δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας CET1 άνω του 15%.

Για το 2026, το ενδιαφέρον της αγοράς αναμένεται να στραφεί στη βιωσιμότητα της πιστωτικής ανάπτυξης, στο ύψος των επενδύσεων κόστους και στη στρατηγική κατανομής κεφαλαίων μεταξύ μερισμάτων και εξαγορών. Ήδη ο κλάδος έχει κινηθεί ενεργά στο πεδίο των συμφωνιών: η Πειραιώς προχωρά στην ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, η Eurobank ολοκλήρωσε την απόκτηση της Ελληνικής Τράπεζας και της Eurolife, ενώ η Alpha Bank εξαγόρασε την AstroBank στην Κύπρο. Νέες συναλλαγές δεν αποκλείονται.

Η επενδυτική ιστορία, όπως επισημαίνεται, έχει μετατοπιστεί από την εξυγίανση των ισολογισμών στην οργανική ανάπτυξη. Η αύξηση των δανείων αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό μοχλό κερδοφορίας, με ισχυρή ζήτηση από τις επιχειρήσεις και σταδιακή ανάκαμψη των νοικοκυριών. Τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια εκτιμάται ότι θα παραμείνουν ανθεκτικά, καθώς οι επιπτώσεις των μειώσεων επιτοκίων έχουν σε μεγάλο βαθμό απορροφηθεί, ενώ η ανατιμολόγηση των προθεσμιακών καταθέσεων περιορίζει την πίεση στα spreads.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται η διαφοροποίηση των εσόδων μέσω προμηθειών και στρατηγικών συνεργασιών. Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν ήδη από τους χαμηλότερους δείκτες κόστους προς έσοδα στην Ευρώπη, περίπου 35% έναντι 50% κατά μέσο όρο, με προοπτικές περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας ενεργητικού και πολυετούς αύξησης κερδοφορίας έως το 2028. Οι αυξανόμενες διανομές προς τους μετόχους, οι επικείμενες ενημερώσεις για συνέργειες από εξαγορές και η διατηρούμενη ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση με την Ευρώπη συνθέτουν, κατά τη Goldman Sachs, πρόσθετους καταλύτες ανόδου για τις τραπεζικές μετοχές.