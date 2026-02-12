Hermès: Άλμα 9,8% στις πωλήσεις δ’ τριμήνου χάρη στη ζήτηση για τις τσάντες Birkin

Τα έσοδα του τετάρτου τριμήνου, αυξήθηκαν κατά 9,8%, τη στιγμή που οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο 8,24%. Παράλληλα, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη της χρονιάς διαμορφώθηκαν επίσης υψηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Αύξηση κατέγραψαν οι πωλήσεις της Hermes το τέταρτο τρίμηνο χάρη στην ισχυρή ζήτηση για τις εμβληματικές τσάντες Birkin, με έναν από τους πιο «δυνατούς» ομίλους στον κλάδο των πολυτελών ειδών να καταγράφει άνοδο σε όλες τις αγορές και στα περισσότερα προϊόντα του.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα του τετάρτου τριμήνου, αυξήθηκαν κατά 9,8%, τη στιγμή που οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο 8,24%. Παράλληλα, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη της χρονιάς διαμορφώθηκαν επίσης υψηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Η μετοχή της Hermès ενισχύεται κατά 1,8% στο χρηματιστήριο του Παρισιού, ενώ είχε καταγράψει πτώση 8,61% πέρυσι, έπειτα από άνοδο άνω του 50% τα δύο προηγούμενα χρόνια. Μέχρι στιγμής φέτος κινείται αμετάβλητη.

Η Hermès αντιμετώπισε την πτώση της ζήτησης για προϊόντα πολυτελείας αποτελεσματικότερα από τους ανταγωνιστές της, συμπεριλαμβανομένης της Louis Vuitton, την επιβράδυνση της ζήτησης για προϊόντα πολυτελείας.

Αυτό αποδίδεται εν μέρει στο ότι ο οίκος απευθύνεται σε ιδιαίτερα εύπορο και επιλεκτικό πελατολόγιο, ενώ το επιχειρηματικό του μοντέλο βασίζεται στη σπανιότητα των προϊόντων, στοιχείο που στηρίζει τη ζήτηση και τον θωρακίζει από τις μεταβολές στις δαπάνες των πιο «φιλόδοξων» καταναλωτών, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις αγορές τους μετά την αρχική μεταπανδημική άνθηση.

Τον προηγούμενο μήνα, η LVMH γνωστοποίησε ότι η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων ήταν απογοητευτική και ότι το 2026 «δεν θα είναι εύκολο», διαψεύδοντας τις προσδοκίες των επενδυτών για ανάκαμψη του κλάδου πολυτελείας. Ο όμιλος κατέγραψε μεγαλύτερη της αναμενόμενης πτώση στις οργανικές πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου στον βασικό τομέα μόδας και δερμάτινων ειδών, όπου περιλαμβάνονται οι Louis Vuitton και Christian Dior.

Στην Hermès, όλα τα τμήματα ξεπέρασαν τις προβλέψεις το συγκεκριμένο τρίμηνο, με μοναδική εξαίρεση το τμήμα αρωμάτων και καλλυντικών, όπου οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 14,6%. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε μέση αύξηση τιμών 5% έως 6% έως τώρα μέσα στο 2026, όπως δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος Αξέλ Ντιμά.